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بكين: لا يوجد سقف للتعاون بين الصين وروسيا
بكين: لا يوجد سقف للتعاون بين الصين وروسيا
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد سقف للتعاون بين الصين وروسيا، مشيرة إلى الأسس التي اتفقت عليها بيكين وموسكو في صياغة علاقتهما مع الدول... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:55+0000
2022-03-30T12:55+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول طبيعية العلاقة بين روسيا والصين، "لا يوجد سقف للتعاون بين الصين وروسيا، لا يوجد سقف لنا في السعي من أجل تحقيق السلام وحماية الأمن ومعارضة الهيمنة".وتأتي التصريحات الصينية بعد سلسلة تساؤلات غريبة عن موقف بكين من العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث طالبت بعض الدول بكين بإعلان موقف مخالف لسياستها.وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف: "على المدى البعيد، ينبغي استخلاص الدروس من الأزمة الأوكرانية، ومعالجة الشواغل المشروعة لدى كافة الأطراف في مجال الأمن بناء على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم قابلية الأمن للتجزئة، والعمل على بناء نظام أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام عن طريق الحوار والمفاوضات وتحقيق استقرار طويل الأمد في أوروبا".وأكد وزير الخارجية الصيني دعم بلاده لجهود روسيا والأطراف الأخرى، لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق، معربا كذلك عن دعمه لمواصلة مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/وزير-خارجية-الصين-يجب-استخلاص-الدروس-من-أزمة-أوكرانيا-ومعالجة-الشواغل-الأمنية-لكل-الأطراف-1060651578.html
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الصين, روسيا, العالم

بكين: لا يوجد سقف للتعاون بين الصين وروسيا

12:55 GMT 30.03.2022
© AP Photo / Jae C. Hongرفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد سقف للتعاون بين الصين وروسيا، مشيرة إلى الأسس التي اتفقت عليها بيكين وموسكو في صياغة علاقتهما مع الدول الأخرى.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول طبيعية العلاقة بين روسيا والصين، "لا يوجد سقف للتعاون بين الصين وروسيا، لا يوجد سقف لنا في السعي من أجل تحقيق السلام وحماية الأمن ومعارضة الهيمنة".

وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، وضح المتحدث، طبيعة هذه العلاقة قائلا: "تشمل العلاقات الصينية-الروسية على عدم التحالف وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث".

وتأتي التصريحات الصينية بعد سلسلة تساؤلات غريبة عن موقف بكين من العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث طالبت بعض الدول بكين بإعلان موقف مخالف لسياستها.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
وزير خارجية الصين: يجب استخلاص الدروس من أزمة أوكرانيا ومعالجة الشواغل الأمنية لكل الأطراف
12:13 GMT
وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف: "على المدى البعيد، ينبغي استخلاص الدروس من الأزمة الأوكرانية، ومعالجة الشواغل المشروعة لدى كافة الأطراف في مجال الأمن بناء على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم قابلية الأمن للتجزئة، والعمل على بناء نظام أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام عن طريق الحوار والمفاوضات وتحقيق استقرار طويل الأمد في أوروبا".
وأكد وزير الخارجية الصيني دعم بلاده لجهود روسيا والأطراف الأخرى، لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق، معربا كذلك عن دعمه لمواصلة مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
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