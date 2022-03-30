عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220330/بوتين-وشولتز-يتبادلان-وجهات-النظر-حول-الجولة-التالية-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-اسطنبول-1060662165.html
بوتين وشولتز يتبادلان وجهات النظر حول الجولة التالية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
بوتين وشولتز يتبادلان وجهات النظر حول الجولة التالية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتز خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مضمون الجولة التالية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T15:22+0000
2022-03-30T15:22+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, فلاديمير بوتين

بوتين وشولتز يتبادلان وجهات النظر حول الجولة التالية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول

15:22 GMT 30.03.2022
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
يتبع
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتز خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مضمون الجولة التالية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:17 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала