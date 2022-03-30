https://arabic.sputniknews.com/20220330/بوتين-وشولتز-يتبادلان-وجهات-النظر-حول-الجولة-التالية-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-اسطنبول-1060662165.html
بوتين وشولتز يتبادلان وجهات النظر حول الجولة التالية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
بوتين وشولتز يتبادلان وجهات النظر حول الجولة التالية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتز خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مضمون الجولة التالية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T15:22+0000
2022-03-30T15:22+0000
2022-03-30T15:22+0000
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العالم, فلاديمير بوتين
بوتين وشولتز يتبادلان وجهات النظر حول الجولة التالية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتز خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مضمون الجولة التالية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول.