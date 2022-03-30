https://arabic.sputniknews.com/20220330/روسيا-الغرب-يستخدم-التيار-الشمالي-2-كأداة-لمعاقبتنا-1060661582.html
روسيا: الغرب يستخدم "التيار الشمالي 2" كأداة لمعاقبتنا
روسيا: الغرب يستخدم "التيار الشمالي 2" كأداة لمعاقبتنا
اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، الغرب بأنه يستخدم خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" كأداة لمعاقبة روسيا. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T15:11+0000
2022-03-30T15:11+0000
2022-03-30T15:11+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8f66028b06c97268e9a76cace99a1b3.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف خلال مقابلة مع قناة "أر تي": "رأينا كيف لعب الغرب مع "التيار الشمالي 2" لسنوات، حيث استخدمه كأداة ضد روسيا، وحوّله إلى محاولة واضحة لـ "معاقبة" روسيا".وكانت ألمانيا علقت بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، التصديق على "التيار الشمالي 2 "، وهو أمر ضروري لبدء خط الأنابيب.وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن المشروع تم تجميده بالفعل.وفي أعقاب ذلك، حذر رئيس بنك "دويتشه بنك" الألماني، كريستيان زوينغ، من إيقاف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" ودعا إلى عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا حتى الآن.وقال زوينغ، أنه في البداية يجب أن نسمح للعقوبات المعلنة أن تدخل حيز التنفيذ. ومع ذلك، فإن هذه العقوبات أيضا لها تأثير سلبي علينا، ويجب أن نتحملها.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/ميدفيديف-نورد-ستريم-2-لديه-مستقبل-جيد-إذا-فكر-شركاء-روسيا-بعقلهم-1060474795.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077135_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b988cd2a8d6da07d4f43cef44328f06c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا: الغرب يستخدم "التيار الشمالي 2" كأداة لمعاقبتنا
تابعنا عبر
اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، الغرب بأنه يستخدم خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" كأداة لمعاقبة روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف خلال مقابلة مع قناة "أر تي": "رأينا كيف لعب الغرب مع "التيار الشمالي 2"
لسنوات، حيث استخدمه كأداة ضد روسيا، وحوّله إلى محاولة واضحة لـ "معاقبة" روسيا".
وكانت ألمانيا علقت بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، التصديق على "التيار الشمالي 2 "، وهو أمر ضروري لبدء خط الأنابيب.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن المشروع تم تجميده بالفعل.
وفي أعقاب ذلك، حذر رئيس بنك "دويتشه بنك" الألماني، كريستيان زوينغ، من إيقاف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" ودعا إلى عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا حتى الآن.
وقال زوينغ، أنه في البداية يجب أن نسمح للعقوبات المعلنة أن تدخل حيز التنفيذ. ومع ذلك، فإن هذه العقوبات أيضا لها تأثير سلبي علينا، ويجب أن نتحملها.