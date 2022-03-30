https://arabic.sputniknews.com/20220330/سد-مائي-ضخم-يواجه-مشكلة-كبرى-بسبب-المخلفات-البلاستيكية-فيديو-1060645173.html
سد مائي ضخم يواجه مشكلة كبرى بسبب المخلفات البلاستيكية... فيديو
سد مائي ضخم يواجه مشكلة كبرى بسبب المخلفات البلاستيكية... فيديو
يواجه العالم أزمة كبرى بسبب المخلفات البلاستيكية خاصة التي تتجمع في البحار والمجاري المائية وتمثل تهديدا للسدود المائية كما هو الحال مع نهر "روزيزي" في الكونغو... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T09:37+0000
2022-03-30T09:37+0000
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وتتنوع أضرار المخلفات البلاستيكية سواء كانت أضرارا بيئية نتيجة تحللها على المدى البعيد أو أضرار مباشرة مثل تلك التي يشهدها أحد السدود المائية الضخمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، قالت إنه يرصد تراكم كميات ضخمة من المخلفات البلاستيكية أمام سد مائي في الكونغو، مشيرة إلى أنه يمثل مشكلة كبيرة لعملية توليد الكهرباء من السد.ولفتت الصحيفة إلى أن كميات ضخمة من المخلفات البلاستيكية تتراكم أمام السد بعمق نحو 14 مترا، مشيرة إلى أنها يمكن أن تتسبب في إغلاق أو تعطيل توربينات توليد الكهرباء الموجودة في السد.ولفتت الصحيفة إلى أن سد "روزيزي" الذي يوجد على بحيرة كيفو في الكونغو الديمقراطية يواجه تهديدا حقيقيا بسبب تدفق المخلفات نحو السد بصورة مستمرة ومنذ سنوات كما يقول العاملون في السد.
https://arabic.sputniknews.com/20201203/تدوير-المخلفات-البلاستيكية-صناعة-عالمية-توفر-64-مليار-دولار-في-6-سنوات-1047387379.html
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منوعات, أخبار العالم الآن
سد مائي ضخم يواجه مشكلة كبرى بسبب المخلفات البلاستيكية... فيديو
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يواجه العالم أزمة كبرى بسبب المخلفات البلاستيكية خاصة التي تتجمع في البحار والمجاري المائية وتمثل تهديدا للسدود المائية كما هو الحال مع نهر "روزيزي" في الكونغو الديمقراطية.
وتتنوع أضرار المخلفات البلاستيكية
سواء كانت أضرارا بيئية نتيجة تحللها على المدى البعيد أو أضرار مباشرة مثل تلك التي يشهدها أحد السدود المائية الضخمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، قالت إنه يرصد تراكم كميات ضخمة من المخلفات البلاستيكية أمام سد مائي في الكونغو، مشيرة إلى أنه يمثل مشكلة كبيرة لعملية توليد الكهرباء من السد.
ولفتت الصحيفة إلى أن كميات ضخمة
من المخلفات البلاستيكية تتراكم أمام السد بعمق نحو 14 مترا، مشيرة إلى أنها يمكن أن تتسبب في إغلاق أو تعطيل توربينات توليد الكهرباء الموجودة في السد.
ولفتت الصحيفة إلى أن سد "روزيزي" الذي يوجد على بحيرة كيفو في الكونغو الديمقراطية يواجه تهديدا حقيقيا
بسبب تدفق المخلفات نحو السد بصورة مستمرة ومنذ سنوات كما يقول العاملون في السد.