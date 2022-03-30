عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220330/سد-مائي-ضخم-يواجه-مشكلة-كبرى-بسبب-المخلفات-البلاستيكية-فيديو-1060645173.html
سد مائي ضخم يواجه مشكلة كبرى بسبب المخلفات البلاستيكية... فيديو
سد مائي ضخم يواجه مشكلة كبرى بسبب المخلفات البلاستيكية... فيديو
يواجه العالم أزمة كبرى بسبب المخلفات البلاستيكية خاصة التي تتجمع في البحار والمجاري المائية وتمثل تهديدا للسدود المائية كما هو الحال مع نهر "روزيزي" في الكونغو... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T09:37+0000
2022-03-30T09:37+0000
منوعات
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1047387340_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_0b0a207bb014d50e3f3e612909a87f0f.jpg
وتتنوع أضرار المخلفات البلاستيكية سواء كانت أضرارا بيئية نتيجة تحللها على المدى البعيد أو أضرار مباشرة مثل تلك التي يشهدها أحد السدود المائية الضخمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، قالت إنه يرصد تراكم كميات ضخمة من المخلفات البلاستيكية أمام سد مائي في الكونغو، مشيرة إلى أنه يمثل مشكلة كبيرة لعملية توليد الكهرباء من السد.ولفتت الصحيفة إلى أن كميات ضخمة من المخلفات البلاستيكية تتراكم أمام السد بعمق نحو 14 مترا، مشيرة إلى أنها يمكن أن تتسبب في إغلاق أو تعطيل توربينات توليد الكهرباء الموجودة في السد.ولفتت الصحيفة إلى أن سد "روزيزي" الذي يوجد على بحيرة كيفو في الكونغو الديمقراطية يواجه تهديدا حقيقيا بسبب تدفق المخلفات نحو السد بصورة مستمرة ومنذ سنوات كما يقول العاملون في السد.
https://arabic.sputniknews.com/20201203/تدوير-المخلفات-البلاستيكية-صناعة-عالمية-توفر-64-مليار-دولار-في-6-سنوات-1047387379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1047387340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1b8f4f81a5961e870b742e811ed0e3f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار العالم الآن

سد مائي ضخم يواجه مشكلة كبرى بسبب المخلفات البلاستيكية... فيديو

09:37 GMT 30.03.2022
© Егор Еремов / الذهاب إلى بنك الصورمخلفات بلاستيكية
مخلفات بلاستيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Егор Еремов
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يواجه العالم أزمة كبرى بسبب المخلفات البلاستيكية خاصة التي تتجمع في البحار والمجاري المائية وتمثل تهديدا للسدود المائية كما هو الحال مع نهر "روزيزي" في الكونغو الديمقراطية.
وتتنوع أضرار المخلفات البلاستيكية سواء كانت أضرارا بيئية نتيجة تحللها على المدى البعيد أو أضرار مباشرة مثل تلك التي يشهدها أحد السدود المائية الضخمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، قالت إنه يرصد تراكم كميات ضخمة من المخلفات البلاستيكية أمام سد مائي في الكونغو، مشيرة إلى أنه يمثل مشكلة كبيرة لعملية توليد الكهرباء من السد.
ولفتت الصحيفة إلى أن كميات ضخمة من المخلفات البلاستيكية تتراكم أمام السد بعمق نحو 14 مترا، مشيرة إلى أنها يمكن أن تتسبب في إغلاق أو تعطيل توربينات توليد الكهرباء الموجودة في السد.
المخلفات البلاستيكية وإعادة تدويرها - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2020
تدوير المخلفات البلاستيكية… صناعة عالمية توفر 64 مليار دولار في 6 سنوات
3 ديسمبر 2020, 09:42 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن سد "روزيزي" الذي يوجد على بحيرة كيفو في الكونغو الديمقراطية يواجه تهديدا حقيقيا بسبب تدفق المخلفات نحو السد بصورة مستمرة ومنذ سنوات كما يقول العاملون في السد.
© Sputnik / Mohamed Hassanالمواد البلاستيكية المعاد تدويرها حول العالم… حقائق وأرقام
المواد البلاستيكية المعاد تدويرها حول العالم… حقائق وأرقام - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
المواد البلاستيكية المعاد تدويرها حول العالم… حقائق وأرقام
© Sputnik / Mohamed Hassan
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:07 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала