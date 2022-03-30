https://arabic.sputniknews.com/20220330/مصر-تصدر-بيانا-بشأن-حادثي-إطلاق-النار-في-إسرائيل-اللذين-أسفرا-عن-مقتل-5-أشخاص-وإصابة-آخرين-1060642641.html
مصر تصدر بيانا بشأن حادثي إطلاق النار في إسرائيل اللذين أسفرا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين
مصر تصدر بيانا بشأن حادثي إطلاق النار في إسرائيل اللذين أسفرا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين
أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في إسرائيل أمس، وأسفرا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T08:16+0000
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وأعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان، عن "بالغ الإدانة لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين، بما لا يؤدي إلّا لمزيد من تدهور الأوضاع بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي".وشدد البيان، "على الرفض الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب، مع ضرورة تكثيف الجهود اللازمة بما يحافظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويحول دون الانزلاق إلى حلقات مُفرغة من العنف".وحذر حافظ، وفق البيان، من "مغبة التصعيد المُتبادل الذي لا يكرس سوى مناخ الاحتقان والإحباط، ويقوض ركائز الاستقرار في المنطقة".وقتل خمسة أشخاص أمس الثلاثاء، في هجمات بالسلاح الناري في مدينة بني براك القريبة من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، حيث أطلق المهاجم النار على مواطنين في شارع هشنايم في بني براك قبل أن ينتقل إلى شارع هرتسل ويطلق النار على مواطنين آخرين.كما قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون مساء الاثنين الماضي، في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم
مصر تصدر بيانا بشأن حادثي إطلاق النار في إسرائيل اللذين أسفرا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين
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أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في إسرائيل أمس، وأسفرا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.
وأعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان، عن "بالغ الإدانة لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين، بما لا يؤدي إلّا لمزيد من تدهور الأوضاع بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي".
وشدد البيان، "على الرفض الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب، مع ضرورة تكثيف الجهود اللازمة بما يحافظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويحول دون الانزلاق إلى حلقات مُفرغة من العنف".
وحذر حافظ، وفق البيان، من "مغبة التصعيد المُتبادل الذي لا يكرس سوى مناخ الاحتقان والإحباط، ويقوض ركائز الاستقرار في المنطقة".
وقتل خمسة أشخاص
أمس الثلاثاء، في هجمات بالسلاح الناري في مدينة بني براك القريبة من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، حيث أطلق المهاجم النار على مواطنين في شارع هشنايم في بني براك قبل أن ينتقل إلى شارع هرتسل ويطلق النار على مواطنين آخرين.
كما قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون
مساء الاثنين الماضي، في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.