https://arabic.sputniknews.com/20220330/منظمة-الصحة-السيناريو-الأرجح-هو-أن-شدة-كورونا-ستتراجع-مع-الوقت-1060669150.html
منظمة الصحة: السيناريو الأرجح هو أن شدة كورونا ستتراجع مع الوقت
منظمة الصحة: السيناريو الأرجح هو أن شدة كورونا ستتراجع مع الوقت
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن خطة محدثة بشأن فيروس كورونا، تضع 3 سيناريوهات محتملة لكيفية تطور الجائحة هذا العام. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T18:32+0000
2022-03-30T18:32+0000
2022-03-30T18:32+0000
فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية
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جاء هذا في إفادة للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بحسب وكالة "رويترز".وقال مدير منظمة الصحة العاليمة : "بناء على ما نعرفه الآن ، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن كوفيد-19 يستمر في التطور".لكن جيبريسوس أشار إلى أن شدة المرض الذي يسببه الفيروس تقل بمرور الوقت مع زيادة المناعة الناجمة عن التطعيم والعدوى.وحذر من أن الارتفاع المنتظم في معدل الإصابات والوفيات قد يحدث جراء تضاؤل المناعة، الأمر الذي قد يتطلب تعزيزا دوريا للفئات السكانية الضعيفة.وفيما يتعلق بالسيناريوهين المحتملين الآخرين، قال تيدروس إما أن سلالات أقل خطورة من الفيروس ستظهر ولن تكون هناك حاجة لجرعات معززة أو لقاحات جديدة، أو قد يظهر متحور أكثر ضراوة وستتضاءل سريعا الحماية الناتجة عن التلقيح أو العدوى السابقة.وتوضح الخطة الاستعداد الاستراتيجي والجاهزية والاستجابة المحدثة التعديلات الاستراتيجية التي تحتاجها كل دولة لتقليل تأثير كورونا، وإنهاء حالة الطوارئ العالمية.وذكر تيدروس أن هذه هي الخطة الاستراتيجية الثالثة التي تصدرها منظمة الصحة العالمية ومن المرجح أن تكون الأخيرة.وصدر التقرير الأول في فبراير/ شباط 2020، مع بداية الوباء.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/غانا-تعلن-البدء-في-إنتاج-لقاحات-كورونا-الخاصة-بها-بحلول-يناير-2024-1060648959.html
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فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة: السيناريو الأرجح هو أن شدة كورونا ستتراجع مع الوقت
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن خطة محدثة بشأن فيروس كورونا، تضع 3 سيناريوهات محتملة لكيفية تطور الجائحة هذا العام.
جاء هذا في إفادة للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بحسب وكالة "رويترز".
وقال مدير منظمة الصحة العاليمة
: "بناء على ما نعرفه الآن ، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن كوفيد-19 يستمر في التطور".
لكن جيبريسوس أشار إلى أن شدة المرض الذي يسببه الفيروس تقل بمرور الوقت مع زيادة المناعة الناجمة عن التطعيم والعدوى.
وحذر من أن الارتفاع المنتظم في معدل الإصابات والوفيات قد يحدث جراء تضاؤل المناعة، الأمر الذي قد يتطلب تعزيزا دوريا للفئات السكانية الضعيفة.
وفيما يتعلق بالسيناريوهين المحتملين الآخرين، قال تيدروس إما أن سلالات أقل خطورة من الفيروس ستظهر ولن تكون هناك حاجة لجرعات معززة أو لقاحات جديدة، أو قد يظهر متحور أكثر ضراوة وستتضاءل سريعا الحماية الناتجة عن التلقيح أو العدوى السابقة.
وتوضح الخطة الاستعداد الاستراتيجي والجاهزية والاستجابة المحدثة التعديلات الاستراتيجية التي تحتاجها كل دولة لتقليل تأثير كورونا، وإنهاء حالة الطوارئ العالمية.
وذكر تيدروس أن هذه هي الخطة الاستراتيجية الثالثة التي تصدرها منظمة الصحة العالمية ومن المرجح أن تكون الأخيرة.
وصدر التقرير الأول في فبراير/ شباط 2020، مع بداية الوباء.