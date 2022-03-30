عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220330/منظمة-الصحة-السيناريو-الأرجح-هو-أن-شدة-كورونا-ستتراجع-مع-الوقت-1060669150.html
منظمة الصحة: السيناريو الأرجح هو أن شدة كورونا ستتراجع مع الوقت
منظمة الصحة: السيناريو الأرجح هو أن شدة كورونا ستتراجع مع الوقت
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن خطة محدثة بشأن فيروس كورونا، تضع 3 سيناريوهات محتملة لكيفية تطور الجائحة هذا العام. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T18:32+0000
2022-03-30T18:32+0000
فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050269548_0:371:2980:2047_1920x0_80_0_0_82ba170b1df5fb4f33ba84ad426bff1f.jpg
جاء هذا في إفادة للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بحسب وكالة "رويترز".وقال مدير منظمة الصحة العاليمة : "بناء على ما نعرفه الآن ، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن كوفيد-19 يستمر في التطور".لكن جيبريسوس أشار إلى أن شدة المرض الذي يسببه الفيروس تقل بمرور الوقت مع زيادة المناعة الناجمة عن التطعيم والعدوى.وحذر من أن الارتفاع المنتظم في معدل الإصابات والوفيات قد يحدث جراء تضاؤل ​​المناعة، الأمر الذي قد يتطلب تعزيزا دوريا للفئات السكانية الضعيفة.وفيما يتعلق بالسيناريوهين المحتملين الآخرين، قال تيدروس إما أن سلالات أقل خطورة من الفيروس ستظهر ولن تكون هناك حاجة لجرعات معززة أو لقاحات جديدة، أو قد يظهر متحور أكثر ضراوة وستتضاءل سريعا الحماية الناتجة عن التلقيح أو العدوى السابقة.وتوضح الخطة الاستعداد الاستراتيجي والجاهزية والاستجابة المحدثة التعديلات الاستراتيجية التي تحتاجها كل دولة لتقليل تأثير كورونا، وإنهاء حالة الطوارئ العالمية.وذكر تيدروس أن هذه هي الخطة الاستراتيجية الثالثة التي تصدرها منظمة الصحة العالمية ومن المرجح أن تكون الأخيرة.وصدر التقرير الأول في فبراير/ شباط 2020، مع بداية الوباء.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/غانا-تعلن-البدء-في-إنتاج-لقاحات-كورونا-الخاصة-بها-بحلول-يناير-2024-1060648959.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050269548_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_426de76fa6d81ccd4cbabaa24e799dc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة: السيناريو الأرجح هو أن شدة كورونا ستتراجع مع الوقت

18:32 GMT 30.03.2022
© REUTERS / Denis Balibouseشعار منظمة الصحة العالمية
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Denis Balibouse
تابعنا عبرTelegram
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن خطة محدثة بشأن فيروس كورونا، تضع 3 سيناريوهات محتملة لكيفية تطور الجائحة هذا العام.
جاء هذا في إفادة للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بحسب وكالة "رويترز".
امرأة مسنة ترتدي كمامة للحماية من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في ساحل العاج، جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
غانا تعلن البدء في إنتاج لقاحات كورونا الخاصة بها بحلول يناير 2024
11:14 GMT
وقال مدير منظمة الصحة العاليمة : "بناء على ما نعرفه الآن ، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن كوفيد-19 يستمر في التطور".
لكن جيبريسوس أشار إلى أن شدة المرض الذي يسببه الفيروس تقل بمرور الوقت مع زيادة المناعة الناجمة عن التطعيم والعدوى.
وحذر من أن الارتفاع المنتظم في معدل الإصابات والوفيات قد يحدث جراء تضاؤل ​​المناعة، الأمر الذي قد يتطلب تعزيزا دوريا للفئات السكانية الضعيفة.
وفيما يتعلق بالسيناريوهين المحتملين الآخرين، قال تيدروس إما أن سلالات أقل خطورة من الفيروس ستظهر ولن تكون هناك حاجة لجرعات معززة أو لقاحات جديدة، أو قد يظهر متحور أكثر ضراوة وستتضاءل سريعا الحماية الناتجة عن التلقيح أو العدوى السابقة.
وتوضح الخطة الاستعداد الاستراتيجي والجاهزية والاستجابة المحدثة التعديلات الاستراتيجية التي تحتاجها كل دولة لتقليل تأثير كورونا، وإنهاء حالة الطوارئ العالمية.
وذكر تيدروس أن هذه هي الخطة الاستراتيجية الثالثة التي تصدرها منظمة الصحة العالمية ومن المرجح أن تكون الأخيرة.
وصدر التقرير الأول في فبراير/ شباط 2020، مع بداية الوباء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:59 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала