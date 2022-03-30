https://arabic.sputniknews.com/20220330/وزير-إسرائيلي-يدعو-المواطنين-للتطوع-في-الشرطة-1060666988.html
وزير إسرائيلي يدعو المواطنين للتطوع في الشرطة
وزير إسرائيلي يدعو المواطنين للتطوع في الشرطة
دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، مساء الأربعاء، مواطني بلاده إلى التطوع ضمن جهاز الشرطة، للمساعدة في منع هجمات مسلحة جديدة قد تشهدها إسرائيل. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T17:12+0000
2022-03-30T17:12+0000
2022-03-30T17:12+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال بارليف: "في الأسبوع الماضي، عملت الشرطة الإسرائيلية بحزم ليل نهار للتعامل مع موجة الإرهاب، رجال الشرطة أظهروا الشجاعة والمهنية، وتم القضاء على جميع الإرهابيين واعتقال العشرات".وأضاف: "بعد التشاور مع قائد الشرطة، قررت اتخاذ بعض الخطوات الحاسمة والفورية لتعزيز الشرطة لإعادة الشعور بالأمن إلى الشوارع بما في ذلك تجنيد فوري لسرايا الاحتياط في شرطة حرس الحدود"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".وأضاف: "سيتم فتح صفوف الحرس المدني وتوسيعها في كل مدينة وقرية وكيبوتس، في جميع أنحاء البلاد، مع دعوة المواطنين للتطوع".يشار إلى أن "الحرس المدني" هي منظمة تطوعية تابعة للشرطة الإسرائيلية.ومساء أمس قُتل 5 إسرائيليين بينهم شرطي في هجوم مسلح نفذه الفلسطيني ضياء الحمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد بقضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعدما أطلق النار من مدفع رشاش على المارة في مدينة بني براك شرق تل أبيب، ما يرفع إجمالي القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا في هجمات مسلحة خلال أسبوع إلى 11، بعد هجوم وقع في بئر السبع وآخر في مدينة الخضيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/غانتس-يلوح-بـ-غمر-الشوارع-بجنود-الجيش-الإسرائيلي-لمنع-هجمات-جديدة-1060665619.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
وزير إسرائيلي يدعو المواطنين للتطوع في الشرطة
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دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، مساء الأربعاء، مواطني بلاده إلى التطوع ضمن جهاز الشرطة، للمساعدة في منع هجمات مسلحة جديدة قد تشهدها إسرائيل.
وقال بارليف: "في الأسبوع الماضي، عملت الشرطة الإسرائيلية بحزم ليل نهار للتعامل مع موجة الإرهاب، رجال الشرطة أظهروا الشجاعة والمهنية، وتم القضاء على جميع الإرهابيين واعتقال العشرات".
وأضاف: "بعد التشاور مع قائد الشرطة، قررت اتخاذ بعض الخطوات الحاسمة والفورية لتعزيز الشرطة لإعادة الشعور بالأمن إلى الشوارع بما في ذلك تجنيد فوري لسرايا الاحتياط في شرطة حرس الحدود"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت
".
وأضاف: "سيتم فتح صفوف الحرس المدني وتوسيعها في كل مدينة وقرية وكيبوتس، في جميع أنحاء البلاد، مع دعوة المواطنين للتطوع".
يشار إلى أن "الحرس المدني" هي منظمة تطوعية تابعة للشرطة الإسرائيلية.
ومساء أمس قُتل 5 إسرائيليين
بينهم شرطي في هجوم مسلح نفذه الفلسطيني ضياء الحمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد بقضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعدما أطلق النار من مدفع رشاش على المارة في مدينة بني براك شرق تل أبيب، ما يرفع إجمالي القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا في هجمات مسلحة خلال أسبوع إلى 11، بعد هجوم وقع في بئر السبع وآخر في مدينة الخضيرة.