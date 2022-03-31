https://arabic.sputniknews.com/20220331/البيت-الأبيض-ندعم-الحلفاء-الأوروبيين-في-رفض-الدفع-بالروبل-مقابل-الغاز-الروسي-1060713790.html

البيت الأبيض: ندعم الحلفاء الأوروبيين في رفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

البيت الأبيض: ندعم الحلفاء الأوروبيين في رفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

قالت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، كيت بيدينجفيلد، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي رفضت دفع تكاليف إمدادات الغاز... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T21:26+0000

2022-03-31T21:26+0000

2022-03-31T21:26+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العملية العسكرية لحماية دونباس

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واشنطن- سبوتنيك. وردت المسؤولة الأمريكية على سؤال دعم الولايات المتحدة لحلفائها الأوروبيين في رفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، في إفادة اليوم الخميس "نحن نفعل".وأضافت "أعتقد أن المستشار الألماني كان واضحا للغاية في أن العقود موجودة كما هي ولن يكون هناك تغيير"، لافتة إلى أنه "لا خطط للحديث بين الرئيسين الروسي والأمريكي".هذا وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن المملكة المتحدة لا تخطط لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.ونقلت رويترز عن متحدث رئيس الوزراء البريطاني، ردا على الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي "هذا ليس شيئا نتطلع إلى القيام به".وفي سياق متصل، اعتبرت الخارجية الأميركية، أن قرار روسيا بمطالبة الدول بشراء الغاز بالروبل "علامة على اليأس".وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إفادة صحفية، اليوم الخميس إن "قرار روسيا بفرض مدفوعات الغاز بالروبل علامة على اليأس كما هي.. ودليل على فعالية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا".هذا وأعلنت فرنسا وألمانيا استعدادهما لوقف محتمل لواردات الغاز الروسي وذلك على خلفية إعلان موسكو بيع الغاز بالروبل اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل المقبل.ونقل موقع "بي إف أم تي في" الفرنسي، عن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، قوله خلال مؤتمر صحافي في برلين مع نظيره الألماني روبرت هابيك، اليوم الخميس، إن "ألمانيا وفرنسا "تستعدان" لوقف محتمل لواردات الغاز الروسي، في الوقت الذي تطالب فيه موسكو ببيع الغاز بروبل، وهو ما يرفضه الأوروبيون".وتابع لومير قائلا: "يتعين علينا التحضر لحدوث سيناريوهات مثل توقف الغاز الروسي وهو ما نفعله"، مضيفا: "لن نقبل الدفع مقابل الغاز الروسي بأي عملات أخرى سوى المنصوص عليها في العقود".وقال "تنص العقود على العملة التي يتم بها سريان العقود، وبالتالي يجب أن يتم تنفيذها بتلك العملة"، مضيفا أن "العقود تظل هي العقود".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع حكومي اليوم الخميس، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نيسان/أبريل، ويتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.وأضاف:وكان الرئيس بوتين، أعلن في الـ23 من الشهر الجاري، أن روسيا ستبدأ ببيع الغاز إلى "البلدان غير الصديقة" بالروبل، مشيراً إلى أن التغيرات ستؤثر فقط على عملة الدفع، ووجه بتنفيذ التغييرات في غضون أسبوع.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/بوتين-يوقع-مرسوما-بشأن-تجارة-الغاز-مع-البلدان-غير-الصديقة-1060694889.html

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