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الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تنوي التأثير على العلاقات بين روسيا والهند
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تنوي التأثير على العلاقات بين روسيا والهند
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة لا تسعى للتأثير على طبيعة العلاقات بين روسيا والهند، وتتفهم طبيعتها". 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T19:20+0000
2022-03-31T19:20+0000
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وأوضح برايس خلال إفادة إعلامية دورية، في تعليقه على زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى نيودلهي: "الدول المختلفة لها علاقاتها الخاصة مع روسيا تاريخيًا وجغرافيًا، ولا نعتزم التأثير على ذلك".وأضاف برايس أن "الولايات المتحدة مهتمة في الوقت نفسه بإدانة مختلف أعضاء المجتمع الدولي بصوت عالٍ وبالإجماع لأعمال روسيا ضد أوكرانيا".واردف برايس: "نود أن يستخدموا كل وسائل الضغط المتاحة لهذا الغرض".وأكدت الهند، في 27 مارس/ آذار، أنها ستستمر في استيراد فحم الكوك من روسيا وستضاعف وارداتها منه رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على موسكو.وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" عن وزير التعدين الهندي، رامشاندرا براساد سينغ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، فإن الهند تميل نحو الاستمرار في استيراد فحم الكوك من روسيا فيما يبدو أنه يخالف الاتجاه الغربي لحصار موسكو اقتصاديا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/-روسيا-تدرج-القيادة-العليا-للاتحاد-الأوروبي-في-القائمة-السوداء-1060701856.html
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أخبار الهند اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تنوي التأثير على العلاقات بين روسيا والهند

19:20 GMT 31.03.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة لا تسعى للتأثير على طبيعة العلاقات بين روسيا والهند، وتتفهم طبيعتها".
وأوضح برايس خلال إفادة إعلامية دورية، في تعليقه على زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى نيودلهي: "الدول المختلفة لها علاقاتها الخاصة مع روسيا تاريخيًا وجغرافيًا، ولا نعتزم التأثير على ذلك".
وأضاف برايس أن "الولايات المتحدة مهتمة في الوقت نفسه بإدانة مختلف أعضاء المجتمع الدولي بصوت عالٍ وبالإجماع لأعمال روسيا ضد أوكرانيا".
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واردف برايس: "نود أن يستخدموا كل وسائل الضغط المتاحة لهذا الغرض".
وأكدت الهند، في 27 مارس/ آذار، أنها ستستمر في استيراد فحم الكوك من روسيا وستضاعف وارداتها منه رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على موسكو.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" عن وزير التعدين الهندي، رامشاندرا براساد سينغ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، فإن الهند تميل نحو الاستمرار في استيراد فحم الكوك من روسيا فيما يبدو أنه يخالف الاتجاه الغربي لحصار موسكو اقتصاديا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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