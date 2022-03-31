https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-28-منشأة-عسكرية-في-أوكرانيا-1060707358.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 28 منشأة عسكرية في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير 28 منشأة عسكرية في أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن "القوات المسلحة الروسية دمرت 28 منشأة عسكرية في أوكرانيا في يوم واحد، بما في ذلك... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T18:21+0000
2022-03-31T18:21+0000
2022-03-31T18:21+0000
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103538/02/1035380275_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_204183e91ca9f6abbd2fc4a35e3d0d97.jpg
وأضاف كوناشينكوف: "خلال اليوم، استهدفت طائرات عملياتية وتكتيكية 28 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها، 4 مواقع قيادة، و3 مستودعات ميدانية لأسلحة الصواريخ والمدفعية، و4 منشآت لتخزين الوقود، و6 مناطق تتمركز فيها المعدات العسكرية الأوكرانية".وأعلن كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة إيزيوم، كما أسقطت 4 طائرات مسيرة في عدة مناطق مختلفة.وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" في الجو، على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة إيزيوم، كما أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق تامارينو، ليسيتشانسك، وفولنوفاخا".ووفقا للمتحدث، فإن سلطات كييف حاولت في الـ 31 من مارس/ آذار إخلاء قيادات كتيبة "آزوف" القومية من مدينة ماريوبول على متن مروحيتين من طراز "مي-8".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-الروسية-العملية-العسكرية-توقف-عمل-5-مختبرات-بيولوجية-في-كييف-1060702090.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103538/02/1035380275_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_baa0d14a7f1d5961cff8f7b0e66c3b61.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير 28 منشأة عسكرية في أوكرانيا
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن "القوات المسلحة الروسية دمرت 28 منشأة عسكرية في أوكرانيا في يوم واحد، بما في ذلك ثلاثة مستودعات أسلحة".
وأضاف كوناشينكوف: "خلال اليوم، استهدفت طائرات عملياتية وتكتيكية 28 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها، 4 مواقع قيادة، و3 مستودعات ميدانية لأسلحة الصواريخ والمدفعية، و4 منشآت لتخزين الوقود، و6 مناطق تتمركز فيها المعدات العسكرية الأوكرانية".
وأعلن كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة إيزيوم، كما أسقطت 4 طائرات مسيرة في عدة مناطق مختلفة.
وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" في الجو، على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة إيزيوم، كما أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق تامارينو، ليسيتشانسك، وفولنوفاخا".
ووفقا للمتحدث،
فإن سلطات كييف حاولت في الـ 31 من مارس/ آذار إخلاء قيادات كتيبة "آزوف" القومية من مدينة ماريوبول على متن مروحيتين من طراز "مي-8".