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الدفاع الروسية تعلن تدمير 28 منشأة عسكرية في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير 28 منشأة عسكرية في أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن "القوات المسلحة الروسية دمرت 28 منشأة عسكرية في أوكرانيا في يوم واحد، بما في ذلك... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T18:21+0000
2022-03-31T18:21+0000
رصد عسكري
روسيا
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وأضاف كوناشينكوف: "خلال اليوم، استهدفت طائرات عملياتية وتكتيكية 28 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها، 4 مواقع قيادة، و3 مستودعات ميدانية لأسلحة الصواريخ والمدفعية، و4 منشآت لتخزين الوقود، و6 مناطق تتمركز فيها المعدات العسكرية الأوكرانية".وأعلن كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة إيزيوم، كما أسقطت 4 طائرات مسيرة في عدة مناطق مختلفة.وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" في الجو، على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة إيزيوم، كما أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق تامارينو، ليسيتشانسك، وفولنوفاخا".ووفقا للمتحدث، فإن سلطات كييف حاولت في الـ 31 من مارس/ آذار إخلاء قيادات كتيبة "آزوف" القومية من مدينة ماريوبول على متن مروحيتين من طراز "مي-8".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-الروسية-العملية-العسكرية-توقف-عمل-5-مختبرات-بيولوجية-في-كييف-1060702090.html
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رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير 28 منشأة عسكرية في أوكرانيا

18:21 GMT 31.03.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن "القوات المسلحة الروسية دمرت 28 منشأة عسكرية في أوكرانيا في يوم واحد، بما في ذلك ثلاثة مستودعات أسلحة".
وأضاف كوناشينكوف: "خلال اليوم، استهدفت طائرات عملياتية وتكتيكية 28 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها، 4 مواقع قيادة، و3 مستودعات ميدانية لأسلحة الصواريخ والمدفعية، و4 منشآت لتخزين الوقود، و6 مناطق تتمركز فيها المعدات العسكرية الأوكرانية".
وأعلن كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة إيزيوم، كما أسقطت 4 طائرات مسيرة في عدة مناطق مختلفة.
القوات المسلحة الروسية، ماريوبول، أوكرانيا 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
الدفاع الروسية: العملية العسكرية توقف عمل 5 مختبرات بيولوجية في كييف
15:28 GMT
وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" في الجو، على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة إيزيوم، كما أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق تامارينو، ليسيتشانسك، وفولنوفاخا".
ووفقا للمتحدث، فإن سلطات كييف حاولت في الـ 31 من مارس/ آذار إخلاء قيادات كتيبة "آزوف" القومية من مدينة ماريوبول على متن مروحيتين من طراز "مي-8".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:43 GMT
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