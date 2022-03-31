https://arabic.sputniknews.com/20220331/الرئيس-الإيراني-لم-نربط-حياة-الشعب-بالاتفاق-النووي-ولم-نغادر-طاولة-المفاوضات-1060685612.html

الرئيس الإيراني: لم نربط حياة الشعب بالاتفاق النووي ولم نغادر طاولة المفاوضات

الرئيس الإيراني: لم نربط حياة الشعب بالاتفاق النووي ولم نغادر طاولة المفاوضات

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، "متابعة مفاوضات الاتفاق النووي بقوة وكرامة"، نافيا مغادرة بلاده لطاولة المفاوضات في فيينا". 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T10:30+0000

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أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال رئيسي، "لم نربط حياة الشعب والاقتصاد بأي حال من الأحوال بالاتفاق النووي والمفاوضات"، مضيفا: "سواء أسفرت المفاوضات عن نتيجة أم لا ، لدينا خططنا لإدارة الاقتصاد الوطني وسنستمر بقوة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لورديان، كشف الثلاثاء الماضي، عن "مستند جاهز تتم مناقشته حول الملف النووي الإيراني"، مشيرا إلى عائق وحيد بين الطرفين الأمريكي والإيراني.الوقال لورديان، في مؤتمر صحفي، مع نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، إن هناك "عائقا وحيدا بين الطرفين الأمريكي والإيراني بمجرد تخطيه سيتم توقيع اتفاق جديد يحقق استقرار المنطقة والعالم".وأعلنت ​المفوضية الأوروبية، أن "النص النهائي لاتفاق ​فيينا​، بات جاهزا ومطروحا على الطاولة". وقالت المتحدثة باسم ​المفوضية الأوروبية​ للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، إن "المحادثات لا تزال جارية وهي تقترب من المرحلة الأخيرة".وأضافت مصرالي: "نحاول العودة إلى محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق"، لافتة إلى أن "المحادثات دخلت فترة توقف منذ 11 مارس/ آذار حتى تعود الوفود إلى عواصمها لاتخاذ القرارات النهائية السياسية الصعبة للغاية".وتتعارض تصريحات المتحدثة باسم ​المفوضية الأوروبية، مع تقييمات أكثر تشاؤما للموقف النووي الإيراني، قدمتها الولايات المتحدة، يوم الأحد الماضي.وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، أمس الأحد، إنه غير واثق من أن الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران أصبح وشيكا.ولفت إلى أنه وفي جميع المفاوضات، عندما تظل هناك قضايا دون حل لفترة طويلة، فإن ذلك يظهر مدى صعوبة سد الفجوة، حسب قوله.

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