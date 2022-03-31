عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220331/المستشار-الألماني-سنواصل-دفع-ثمن-الغاز-الروسي-باليورو-1060702521.html
المستشار الألماني: سنواصل دفع ثمن الغاز الروسي باليورو
المستشار الألماني: سنواصل دفع ثمن الغاز الروسي باليورو
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده راجعت عقودها مع موسكو بشأن إمدادات الغاز، مؤكدا أن برلين ستواصل... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T15:34+0000
2022-03-31T15:34+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053703986_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_445269e9b243672cdb92734035183b9d.jpg
جاءت تصريحات المستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي كارل نيهامر، بحسب "رويترز".وذكر المستشار الألماني أن بلاده تأمل في أن تصبح مستقلة عن واردات النفط والفحم الروسي هذا العام، إلا أن الأمر سوف يستغرق وقتا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.ودعا إلى ما وصفه بسد الثغرات الموجودة في العقوبات المفروضة على روسيا بسبب العملية الخاصة التي تقودها في أوكرانيا لمواصلة الضغوط على موسكو.تأتي تصريحات المستشار الألماني في أعقاب تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فيها إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".وجاء في المرسوم أن "دفع ثمن الغاز بالروبل لتسليم الدول غير الصديقة ينطبق فقط على شحنات غازبروم عبر خطوط الأنابيب".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الكرملين-الإعلان-عن-آليات-دفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-قريبا--1060685785.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053703986_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_69d309b788707b059a4a91de69c62dc9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار ألمانيا

المستشار الألماني: سنواصل دفع ثمن الغاز الروسي باليورو

15:34 GMT 31.03.2022
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبرTelegram
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده راجعت عقودها مع موسكو بشأن إمدادات الغاز، مؤكدا أن برلين ستواصل تسديد ثمن الغاز باليورو وأحيانا بالدولار.
جاءت تصريحات المستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي كارل نيهامر، بحسب "رويترز".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الكرملين: الإعلان عن آليات دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل قريبا
10:27 GMT
وذكر المستشار الألماني أن بلاده تأمل في أن تصبح مستقلة عن واردات النفط والفحم الروسي هذا العام، إلا أن الأمر سوف يستغرق وقتا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
ودعا إلى ما وصفه بسد الثغرات الموجودة في العقوبات المفروضة على روسيا بسبب العملية الخاصة التي تقودها في أوكرانيا لمواصلة الضغوط على موسكو.
تأتي تصريحات المستشار الألماني في أعقاب تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فيها إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".
وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".
وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".
وجاء في المرسوم أن "دفع ثمن الغاز بالروبل لتسليم الدول غير الصديقة ينطبق فقط على شحنات غازبروم عبر خطوط الأنابيب".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала