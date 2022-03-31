https://arabic.sputniknews.com/20220331/المستشار-الألماني-سنواصل-دفع-ثمن-الغاز-الروسي-باليورو-1060702521.html
المستشار الألماني: سنواصل دفع ثمن الغاز الروسي باليورو
المستشار الألماني: سنواصل دفع ثمن الغاز الروسي باليورو
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده راجعت عقودها مع موسكو بشأن إمدادات الغاز، مؤكدا أن برلين ستواصل... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T15:34+0000
2022-03-31T15:34+0000
2022-03-31T15:34+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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جاءت تصريحات المستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي كارل نيهامر، بحسب "رويترز".وذكر المستشار الألماني أن بلاده تأمل في أن تصبح مستقلة عن واردات النفط والفحم الروسي هذا العام، إلا أن الأمر سوف يستغرق وقتا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.ودعا إلى ما وصفه بسد الثغرات الموجودة في العقوبات المفروضة على روسيا بسبب العملية الخاصة التي تقودها في أوكرانيا لمواصلة الضغوط على موسكو.تأتي تصريحات المستشار الألماني في أعقاب تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فيها إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".وجاء في المرسوم أن "دفع ثمن الغاز بالروبل لتسليم الدول غير الصديقة ينطبق فقط على شحنات غازبروم عبر خطوط الأنابيب".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الكرملين-الإعلان-عن-آليات-دفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-قريبا--1060685785.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
المستشار الألماني: سنواصل دفع ثمن الغاز الروسي باليورو
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده راجعت عقودها مع موسكو بشأن إمدادات الغاز، مؤكدا أن برلين ستواصل تسديد ثمن الغاز باليورو وأحيانا بالدولار.
جاءت تصريحات المستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي كارل نيهامر، بحسب "رويترز".
وذكر المستشار الألماني أن بلاده تأمل في أن تصبح مستقلة عن واردات النفط والفحم الروسي هذا العام، إلا أن الأمر سوف يستغرق وقتا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
ودعا إلى ما وصفه بسد الثغرات الموجودة في العقوبات المفروضة على روسيا بسبب العملية الخاصة التي تقودها في أوكرانيا لمواصلة الضغوط على موسكو.
تأتي تصريحات المستشار الألماني في أعقاب تصريحات للرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، قال فيها إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".
وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".
وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".
وجاء في المرسوم أن "دفع ثمن الغاز بالروبل لتسليم الدول غير الصديقة ينطبق فقط على شحنات غازبروم عبر خطوط الأنابيب".