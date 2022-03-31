ترامب يحذر من سحب بايدن مليون برميل يوميا من احتياطيات النفط الأمريكي
© REUTERS / Jonathan Ernstالمنظارة الانتخابية بين المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، الانتخابات الرئاسية، الولايات المتحدة الأمريكية 22 أكتوبر 2020
المنظارة الانتخابية بين المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، الانتخابات الرئاسية، الولايات المتحدة الأمريكية 22 أكتوبر 2020
حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، من نية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإعلان عن سحب مليون برميل يوميا من احتياطياتها لتغطية العجز الناتج عن العقوبات الروسية.
وأكد ترامب في بداية بيان رسمي له، نشرته المتحدثة باسمه، ليز هارينغتون، عبر "تويتر"، أنه "قام ببناء احتياطي النفط الخاص بالولايات المتحدة خلال فترة إدارته، بعد أن ظل فارغا تماما لمدة 50 عاما".
وقال: "بعد 50 عاما من كونها فارغة تقريبا، قمت ببناء احتياطياتنا النفطية خلال فترة إدارتي، وجعل أسعار الطاقة المنخفضة إلى ممتلئة 100 بالمئة، إنها تسمى الاحتياطيات الوطنية الاستراتيجية، وهي لم تكن ممتلئة منذ عقود عديدة، وفي الواقع، لقد كانت في الغالب فارغة".
وتابع ترامب موضحا أنه "من المفترض أن يتم استخدام الاحتياطات الوطنية النفطية فقط في حالات الطوارئ أو النزاعات على نطاق واسع، والآن أرى أن بايدن أعلن للتو أنه سيأخذ ما قمنا ببنائه بعناية فائقة وبطريقة سحرية، والذي سيكون محاولة غير مجدية لخفض أسعار النفط والبنزين".
وأردف الرئيس الأمريكي السابق متوقعا: "سيجعلون الاحتياطي الوطني النفطي فارغا مرة أخرى يفرغ تماما مرة أخرى، إنه إجراء لا ينتهي أبدا".
NEW!— Liz Harrington (@realLizUSA) March 31, 2022
President Donald J. Trump:
“So after 50 years of being virtually empty, I built up our oil reserves during my administration, and low energy prices, to 100% full. It’s called the Strategic National Reserves, and it hasn’t been full for many decades. In fact, it’s been… pic.twitter.com/zaC2MVnIqq
وكانت تقارير إعلامية ذكرت، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سوف يصدر أمرا بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي، ليمكنهم ذلك من مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن العقوبات الروسية، لكن كثيرين يشككون في أن تؤدي تلك الخطوة إلى سد كامل للفجوة الناتجة عن تلك العقوبات.
وقال البيت الأبيض وفقا للتقارير إن بايدن يخطط للحديث حول خطط إدارته لمكافحة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وهو الأمر الذي أثر كثيرا على شعبية بايدن بسبب تداعياته على الاقتصاد الأمريكي.
وعلى إثر ذلك تراجعت أسعار النفط بحوالي 5 دولارات للبرميل، لكن الأنباء التي رشحت عن البيت الأبيض لم تحدد المدة التي سيستمر خلالها هذا السحب من الاحتياطي.
يشار إلى أن الإدارة الأمريكية كانت أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني، سحب 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي بالتنسيق مع دول أخرى.
وعقب بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت أمريكا و30 دولة أخرى سحبا إضافيا قدره 60 مليون برميل من الاحتياطيات.