https://arabic.sputniknews.com/20220331/تفاصيل-أخطر-96-ساعة-في-تاريخ-مصر-تعرض-لأول-مرة-فيديو-1060702418.html
تفاصيل "أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر" تعرض لأول مرة... فيديو
تفاصيل "أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر" تعرض لأول مرة... فيديو
طرحت الشركة المنتجة للجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" إعلانه الترويجي، استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T15:38+0000
2022-03-31T15:38+0000
2022-03-31T15:38+0000
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وأشار الإعلان الترويجي للمسلسل، الذي يحمل عنوانا فرعيا هو "القرار"، إلى أنه يكشف حقائق تعرض لأول مرة، بشأن تفاصيل "أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر"، إذ يرصد في أحداثه الفترة التي عاشها الشعب المصري منذ اندلاع ثورة 30 يونيو/ حزيران عام 2013، والمنددة بحكم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من جانب الدولة المصرية، ونهاية بيوم 3 يوليو/ تموز، وإصدار وزير الدفاع وقتها، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بيانه الصادر عن القوات المسلحة، والذي نص على تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.ويقوم ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" كل من أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز، إلى جانب خالد الصاوي الذي يجسد دور نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، بينما يؤدي الفنان عبد العزيز مخيون دور مرشد الإخوان، محمد بديع.وتم عرض جزئي مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان خلال العامين الماضيين، وتناول الجزء الثاني أحدث فض مسجد "رابعة العدوية" عقب ثورة 30 يونيو، بينما تناول الجزء الأول حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي قتل فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
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مصر, أخبار مصر الآن, رمضان, منوعات
تفاصيل "أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر" تعرض لأول مرة... فيديو
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طرحت الشركة المنتجة للجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" إعلانه الترويجي، استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان.
وأشار الإعلان الترويجي للمسلسل، الذي يحمل عنوانا فرعيا هو "القرار"، إلى أنه يكشف حقائق تعرض لأول مرة، بشأن تفاصيل "أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر"، إذ يرصد في أحداثه الفترة التي عاشها الشعب المصري منذ اندلاع ثورة 30 يونيو/ حزيران عام 2013، والمنددة بحكم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من جانب الدولة المصرية، ونهاية بيوم 3 يوليو/ تموز، وإصدار وزير الدفاع وقتها، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بيانه الصادر عن القوات المسلحة، والذي نص على تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
ويقوم ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" كل من أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز، إلى جانب خالد الصاوي الذي يجسد دور نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، بينما يؤدي الفنان عبد العزيز مخيون دور مرشد الإخوان، محمد بديع.
وتم عرض جزئي مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان خلال العامين الماضيين، وتناول الجزء الثاني أحدث فض مسجد "رابعة العدوية" عقب ثورة 30 يونيو، بينما تناول الجزء الأول حياة أحمد صابر المنسي
- قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي قتل فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.