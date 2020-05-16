مفاجأة في الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار"

وغرد ميمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن الحلقة الأخيرة من المسلسل ستشهد على وجود أبطال حقيقيين.

وقال: "‏الحلقة 30 من مسلسل ‎"الاختيار" هيكون فيها أبطال حقيقيين، ومنهم الناس اللي في الصور، النقيب نصر والمجند مايكل والمجند عمر أبطال الفرافرة.. والبطل خالد على موسى من ملحمة البرث".

حلقة ٣٠ من مسلسل #الاختيار هيكون فيها ابطال حقيقين و منهم الناس اللى فى الصور،

النقيب نصر و المجند مايكل و المجند عمر ابطال الفرافرة

و البطل خالد على موسى من ملحمة البرث

(اثناء تصوير حلقة ٣٠) pic.twitter.com/tpZSN6T5g9 — Peter Mimi (@petermimi) May 16, 2020

​وكان بيتر ميمي أعلن مؤخرا أنه تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد مسلسل "الاختيار"، بعد قرابة الـ5 أشهر، فضلا عن فترة أخرى للتحضيرات والمعاينات.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي قتل فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.