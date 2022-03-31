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رئيس الاتحاد المصري: كيروش سيبقى في منصبه حال إعادة لقاء السنغال
رئيس الاتحاد المصري: كيروش سيبقى في منصبه حال إعادة لقاء السنغال
ألمح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، إلى أن مدرب "الفراعنة" البرتغالي كارلوس كيروش قد يستمر في منصبه. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T08:38+0000
2022-03-31T08:38+0000
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وقال علام، في تصريحات تلفزيونية، "قدمنا شكوى ضد الاتحاد السنغالي بسبب الأحداث التي رافقت مباراتنا ضد السنغال"، مشددا على ضرورة تدخل هاني أبو ريدة وحسن مصطفى والمسؤولين المصريين في الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم لمساندة منتخب مصر.وكشف عن حضوره كونغرس الفيفا ظهر اليوم الخميس في قطر، مشيرا إلى أنه "طلب مقابلة جياني إنفانتينو- رئيس الفيفا، وكذلك باتريس موتسيبى- رئيس الاتحاد الإفريقي، وأن ملف الشكوى بالكامل سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط في الاتحادين".وعن مصير مدرب منتخب مصر كيروش، قال علام: "لم نتحدث أو نناقش في مجلس الإدارة مصير كيروش، عندما نجتمع سنتخذ القرار بالأغلبية ونعلنه، وسنجتمع مع كيروش بعد عودتي من كونغرس الفيفا ، فهو مدرب محترم، لا يوجد اتجاه لشيء معين في الوقت الحالي".وأوضح علام: "إذا تقرر إعادة مباراة السنغال لن يكون هناك مجال للحديث عن موقف كيروش لحين انتهاء المباراة، ونحسم موقفه حال عدم إعادة اللقاء".وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت بأن اتحاد كرة القدم استقر على تجديد التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، رغم فشل المنتخب في الوصول إلى مونديال 2022.ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر داخل اتحاد كرة القدم، تأكيدهم أن الاتحاد برئاسة جمال علام استقر على تجديد التعاقد مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، حتى يتولى المهمة الفنية لفترة جديدة، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة بعدم التاهل إلى مونديال قطر.وأشارت الصحيفة إلى أن "الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة تؤيد استمرار كيروش بالرغم من عدم تحقيق الهدف الذي تم التعاقد معه من أجله".ولفتت الصحيفة إلى أن أعضاء الاتحاد "التمسوا العذر للمدرب البرتغالي حتى وإن خسر بطولة الأمم الإفريقية والتأهل لكأس العالم بسبب ركلات الترجيح ولكنه قاد المنتخب لتحقيق نتائج قوية ومباريات متميزة".وخطف منتخب السنغال بطل إفريقيا بطاقة تأهله لنهائيات كأس العالم قطر 2022، الثلاثاء الماضي، بعد أن فاز على نظيره المصري بركلات الترجيح.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/إعلام-اتحاد-الكرة-المصري-يستقر-على-استمرار-كيروش-مديرا-فنيا-للمنتخب-1060653417.html
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أخبار مصر الآن, السنغال

رئيس الاتحاد المصري: كيروش سيبقى في منصبه حال إعادة لقاء السنغال

08:38 GMT 31.03.2022
© AP Photo / Victor R. Caivanoكارلوس كيروش
كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Victor R. Caivano
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ألمح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، إلى أن مدرب "الفراعنة" البرتغالي كارلوس كيروش قد يستمر في منصبه.
وقال علام، في تصريحات تلفزيونية، "قدمنا شكوى ضد الاتحاد السنغالي بسبب الأحداث التي رافقت مباراتنا ضد السنغال"، مشددا على ضرورة تدخل هاني أبو ريدة وحسن مصطفى والمسؤولين المصريين في الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم لمساندة منتخب مصر.
المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
إعلام: اتحاد الكرة المصري يستقر على استمرار كيروش مديرا فنيا للمنتخب
أمس, 12:47 GMT
وكشف عن حضوره كونغرس الفيفا ظهر اليوم الخميس في قطر، مشيرا إلى أنه "طلب مقابلة جياني إنفانتينو- رئيس الفيفا، وكذلك باتريس موتسيبى- رئيس الاتحاد الإفريقي، وأن ملف الشكوى بالكامل سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط في الاتحادين".
وعن مصير مدرب منتخب مصر كيروش، قال علام: "لم نتحدث أو نناقش في مجلس الإدارة مصير كيروش، عندما نجتمع سنتخذ القرار بالأغلبية ونعلنه، وسنجتمع مع كيروش بعد عودتي من كونغرس الفيفا ، فهو مدرب محترم، لا يوجد اتجاه لشيء معين في الوقت الحالي".
وأوضح علام: "إذا تقرر إعادة مباراة السنغال لن يكون هناك مجال للحديث عن موقف كيروش لحين انتهاء المباراة، ونحسم موقفه حال عدم إعادة اللقاء".
وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت بأن اتحاد كرة القدم استقر على تجديد التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، رغم فشل المنتخب في الوصول إلى مونديال 2022.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر داخل اتحاد كرة القدم، تأكيدهم أن الاتحاد برئاسة جمال علام استقر على تجديد التعاقد مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، حتى يتولى المهمة الفنية لفترة جديدة، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة بعدم التاهل إلى مونديال قطر.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة تؤيد استمرار كيروش بالرغم من عدم تحقيق الهدف الذي تم التعاقد معه من أجله".
ولفتت الصحيفة إلى أن أعضاء الاتحاد "التمسوا العذر للمدرب البرتغالي حتى وإن خسر بطولة الأمم الإفريقية والتأهل لكأس العالم بسبب ركلات الترجيح ولكنه قاد المنتخب لتحقيق نتائج قوية ومباريات متميزة".
وخطف منتخب السنغال بطل إفريقيا بطاقة تأهله لنهائيات كأس العالم قطر 2022، الثلاثاء الماضي، بعد أن فاز على نظيره المصري بركلات الترجيح.
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