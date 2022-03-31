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عبير موسي تطالب الرئيس التونسي بالدعوة لانتخابات تشريعية في غضون 90 يوما
عبير موسي تطالب الرئيس التونسي بالدعوة لانتخابات تشريعية في غضون 90 يوما
قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، إنه يجب على رئيس البلاد أن يدعو لانتخابات تشريعية خلال 90 يوما. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T07:06+0000
2022-03-31T07:06+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، مشيرة إلى أن موسي نشرت تلك الدعوة على "فيسبوك" مساء الأربعاء، وطالبت فيها الرئيس التونسي قيس سعيد بنشر قرار حل البرلمان في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية).لكن موسي طالبت الرئيس بأن يرفق قرار حل البرلمان بالجريدة الرسمية بقرار آخر يدعو لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 90 يوما.وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر إنه "من الضروري ألا تتم إضاعة المزيد من الوقت على التونسيين".ووجه رسالة إلى قيس سعيد قالت فيها: ''يجب ألا تضيع مزيدا من الوقت… يجب أن تتوقف جميع تجاوزاتك وأفكارك عن البناء القاعدي والدعوة لانتخابات جديدة".وأضافت: "يجب محاسبة جميع النواب الذين شاركوا في جلسة اليوم ووضعهم في نفس الخانة ومحاسبة من وصفتهم بـ ''الإخوان'' قبل بقية النواب".وجاء قرار قيس سعيد إثر عقد النواب جلسة افتراضية للبرلمان المجمد أعلن المشاركون فيها إصدار قانون بإلغاء التدابير الاستثنائية الصادرة من الرئاسة.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/الرئيس-التونسي-يعلن-حل-البرلمان-حفاظا-على-الدولة-ومؤسساتها-1060670658.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

عبير موسي تطالب الرئيس التونسي بالدعوة لانتخابات تشريعية في غضون 90 يوما

07:06 GMT 31.03.2022
© AFP 2022 / HASNAعبير موسي، مرشحة الرئاسة التونسية
عبير موسي، مرشحة الرئاسة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / HASNA
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قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، إنه يجب على رئيس البلاد أن يدعو لانتخابات تشريعية خلال 90 يوما.
ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، مشيرة إلى أن موسي نشرت تلك الدعوة على "فيسبوك" مساء الأربعاء، وطالبت فيها الرئيس التونسي قيس سعيد بنشر قرار حل البرلمان في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية).
لكن موسي طالبت الرئيس بأن يرفق قرار حل البرلمان بالجريدة الرسمية بقرار آخر يدعو لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 90 يوما.
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان حفاظا على الدولة ومؤسساتها
أمس, 19:11 GMT
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر إنه "من الضروري ألا تتم إضاعة المزيد من الوقت على التونسيين".
ووجه رسالة إلى قيس سعيد قالت فيها: ''يجب ألا تضيع مزيدا من الوقت… يجب أن تتوقف جميع تجاوزاتك وأفكارك عن البناء القاعدي والدعوة لانتخابات جديدة".

وقالت عبير موسى إن رئيس البلاد يتحمل جزءا من مسؤولية الأوضاع الحالية.

وأضافت: "يجب محاسبة جميع النواب الذين شاركوا في جلسة اليوم ووضعهم في نفس الخانة ومحاسبة من وصفتهم بـ ''الإخوان'' قبل بقية النواب".
وأعلن الرئيس التونسي أمس الأربعاء، حل مجلس النواب الصادر قرار بتجميده منذ أشهر.
وجاء قرار قيس سعيد إثر عقد النواب جلسة افتراضية للبرلمان المجمد أعلن المشاركون فيها إصدار قانون بإلغاء التدابير الاستثنائية الصادرة من الرئاسة.
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