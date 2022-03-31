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https://arabic.sputniknews.com/20220331/مشعل-المقاومة-يدها-على-الزناد-ومستعدة-لتكرار-معركة-سيف-القدس-1060687948.html
مشعل: المقاومة يدها على الزناد ومستعدة لتكرار معركة "سيف القدس"
مشعل: المقاومة يدها على الزناد ومستعدة لتكرار معركة "سيف القدس"
قال رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، اليوم الأربعاء، "نحن لا نسعى للحرب، ولكننا لا نفرط في الأرض والقدس والمقدسات". 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:09+0000
2022-03-31T11:09+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأكد مشعل خلال ندوة إلكترونية، بعنوان "المقاومة مستمرة"، أن أيدي المقاومة على الزناد، وتحدّث عن أيام حبلى بالمفاجآت في شهر رمضان، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وتابع "إن رمضان القادم سيكون موسما صعبا، وإن أيامه حبلى بالمفاجآت، إذ يسعى العدو إلى فرض هدوء مجاني مع استمراره في الاقتحامات والعدوان"، مشيرا إلى أن "المقاومة يدها على الزناد، ومستعدة لتكرار سيف القدس".ومعركة "سيف القدس" هو الاسم الذي تطلقه حركة حماس على الحرب الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل في مايو/أيار 2021.وأكد "شعبنا لديه مخزون، وتتنقل راية مقاومته من منطقة إلى أخرى، ومن جيل إلى جيل، فنرى العمليات المقاومة مرة من غزة، وأخرى من الضفة، وأخرى من الـ48، وما أفرزته السنوات الماضية من مواجهات مع عدونا؛ أننا في حالة صعود، وعدونا في حالة انحدار".يشار إلى أنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، قتل 11 إسرائيليا في عدة هجمات، حيث قتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار في مدينة الخضيرة يوم الأحد وقتل أربعة آخرون في هجوم طعن وقع في مدينة بئر السبع قبل ذلك بأسبوع.
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أخبار فلسطين اليوم

مشعل: المقاومة يدها على الزناد ومستعدة لتكرار معركة "سيف القدس"

11:09 GMT 31.03.2022
© Sputnik . Valeri Melnikovf / الذهاب إلى بنك الصوررئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Valeri Melnikovf
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قال رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، اليوم الأربعاء، "نحن لا نسعى للحرب، ولكننا لا نفرط في الأرض والقدس والمقدسات".
وأكد مشعل خلال ندوة إلكترونية، بعنوان "المقاومة مستمرة"، أن أيدي المقاومة على الزناد، وتحدّث عن أيام حبلى بالمفاجآت في شهر رمضان، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
11:08 GMT
وتابع "إن رمضان القادم سيكون موسما صعبا، وإن أيامه حبلى بالمفاجآت، إذ يسعى العدو إلى فرض هدوء مجاني مع استمراره في الاقتحامات والعدوان"، مشيرا إلى أن "المقاومة يدها على الزناد، ومستعدة لتكرار سيف القدس".
ومعركة "سيف القدس" هو الاسم الذي تطلقه حركة حماس على الحرب الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل في مايو/أيار 2021.
وقال مشعل إن "ما سطرته العملية البطولية في "تل أبيب" يدلل أن المقاومة هي الطريق المنشود، ويرسل رسالة واضحة أن كفى للتطبيع والمفاوضات".
وأكد "شعبنا لديه مخزون، وتتنقل راية مقاومته من منطقة إلى أخرى، ومن جيل إلى جيل، فنرى العمليات المقاومة مرة من غزة، وأخرى من الضفة، وأخرى من الـ48، وما أفرزته السنوات الماضية من مواجهات مع عدونا؛ أننا في حالة صعود، وعدونا في حالة انحدار".
يشار إلى أنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، قتل 11 إسرائيليا في عدة هجمات، حيث قتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار في مدينة الخضيرة يوم الأحد وقتل أربعة آخرون في هجوم طعن وقع في مدينة بئر السبع قبل ذلك بأسبوع.
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