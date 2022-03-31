مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال عملية اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة الغربية
© Sputnikاشتباكات عند حاجز قلنديا المؤدي لمدينة القدس، جنوب رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو/ أيار 2018
© Sputnik
قتل 3 فلسطينيين، وأصيب آخرين، في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، شمالي الضفة الغربية، واندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في المدينة والمخيم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي".
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة طفيفة لأحد الجنود خلال عملية اقتحام لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، فيما قال موقع "والا" الإسرائيلي، إن الجيش نفذ عملية واسعة غير اعتيادية، شملت اعتقالات وتفتيش وجمع معلومات استخبارية في أنحاء الضفة الغربية.
وقال افيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "شنت قوات جيش الدفاع وحرس الحدود صباح اليوم حملة عسكرية في مخيم جنين بهدف اعتقال مطلوبين".
وأضاف: "خلال العملية تعرضت القوات لإطلاق نار من قبل مخربين فلسطينيين حيث ردت القوات نحو المسلحين وأصابتهم، كما أصيب جندي بجروح طفيفة نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى".
وقال افيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "شنت قوات جيش الدفاع وحرس الحدود صباح اليوم حملة عسكرية في مخيم جنين بهدف اعتقال مطلوبين".
وأضاف: "خلال العملية تعرضت القوات لإطلاق نار من قبل مخربين فلسطينيين حيث ردت القوات نحو المسلحين وأصابتهم، كما أصيب جندي بجروح طفيفة نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى".
#عاجل شنت قوات جيش الدفاع وحرس الحدود صباح اليوم حملة عسكرية في مخيم #جنين بهدف اعتقال مطلوبين. خلال العملية تعرضت القوات لاطلاق نار من قبل مخربين فلسطينيين حيث ردت القوات نحو المسلحين وأصابتهم.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2022
كما أصيب جندي بجروح طفيفة نقل على اثرها لتلقي العلاج في المستشفى.
يتبع. pic.twitter.com/9T2Bkfhh15
يأتي ذلك بعدما قتل خمسة أشخاص، الثلاثاء الماضي، في هجمات بالسلاح الناري في مدينة بني براك القريبة من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، حيث أطلق المهاجم النار على مواطنين في شارع هشنايم في بني براك قبل أن ينتقل إلى شارع هرتسل ويطلق النار على مواطنين آخرين.
كما قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون مساء الاثنين الماضي، في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.