https://arabic.sputniknews.com/20220331/هل-تعود-فرصة-التأهل-فيفا-يباشر-تحقيقاته-في-مباراة-مصر-والسنغال-1060708938.html

هل تعود فرصة التأهل... "فيفا" يباشر تحقيقاته في مباراة مصر والسنغال

هل تعود فرصة التأهل... "فيفا" يباشر تحقيقاته في مباراة مصر والسنغال

أكد متحدث للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن هناك تحقيقاً يتم في الوقت الحالي لدراسة الشكوى التي تقدمت بها مصر بخصوص مباراة الإياب أمام السنغال. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T18:40+0000

2022-03-31T18:40+0000

2022-03-31T18:40+0000

رياضة

منتخب مصر الوطني

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وحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، قال المتحدث: "نحن في الوقت الحالي نعمل من أجل تحليل الوضع وننظر في جميع التقارير المقدمة لمباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بين السنغال ومصر". وأضاف: "سوف يتم تقييم تقرير حكم اللقاء وكذلك تقارير الهيئات التأديبية المختصة قبل اتخاذ قرار رسمي".وتأهل المنتخب السنغالي إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد تخطي عقبة المنتخب المصري بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.وفي الساعات الماضية، أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديمه شكوى رسميًا إلى فيفا بسبب المضايقات التى تعرض لها لاعبي منتخب مصر خلال مباراة الإياب أمام السنغال.وكانت الجماهير السنغالية قد ألقت قارورات المياه الفارغة على لاعبي منتخب مصر أثناء وبعد المباراة، بالإضافة إلى استخدام أجهزة الليزر أثناء تنفيذ ركلات الترجيح.ووفقاً للوائح فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم هو المخول بالنظر في القضية لأن مباريات تصفيات المونديال تقام تحت مظلته.وسيطلب "فيفا" من مصر دفع رسوم الشكوى وأسبابها، ليتم نظرها من لجنة الانضباط وسماع أقوال الطرفين.وكان اتحاد الكرة قد أعلن قبل انطلاق مبارات مصر والسنغال التقدم بصورة رسمية بشكوى ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليطلب بإعادة المباراة لاحقاً.

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رياضة, منتخب مصر الوطني