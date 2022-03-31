https://arabic.sputniknews.com/20220331/ورقة-في-يد-بايدن-بها-كلام-عن-بوتين-تثير-سخرية-وغضب-واسعين-ماذا-جاء-بها-1060701380.html

ورقة في يد بايدن بها كلام عن بوتين تثير سخرية وغضب واسعين... ماذا جاء بها؟

ورقة في يد بايدن بها كلام عن بوتين تثير سخرية وغضب واسعين... ماذا جاء بها؟

التقطت صورة عن قرب للرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يمسك حزمة ورق تحتوي كلاما عن الرئيس فلاديمير بوتين، والتي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي سريعا وسط سخرية... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T15:09+0000

2022-03-31T15:09+0000

2022-03-31T15:09+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

فلاديمير بوتين

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حزمة الورق كتب في أعلى صفحتها الأولى "أسئلة وأجوبة صعبة حول بوتين"، وضمت أسئلة؛ أحدها عما يقصده إذا كان لا يدعو إلى تغيير النظام في روسيا، وكان الرد "كنت أعبر عن الغضب الأخلاقي الذي شعرت به تجاه هذا الرجل، لم أكن أغير السياسات".جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الأمريكي عن الأحداث الجارية في أوكرانيا، وأيضا حيث شدد بايدن على أنه لن يتراجع عن تصريحاته التي قال فيها إن الرئيس الروسي "لا يمكنه البقاء في السلطة"، مؤكدا أنه كان يعبر عن رأيه بناء على مشاعره.وتحدث بايدن عن اللاجئين الأوكرانيين في بولندا: "لقد أتيت للتو من (عند) هذه العائلات، لم أكن في ذلك الوقت أو لم أكن أعبر الآن عن تغيير في السياسة، أنا لا أعتذر عن ذلك"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".ظهور بايدن ممسكا بهذه الأوراق والتي بدا أنها توقعات لأسئلة الصحفيين مع أجوبة جاهزة، حظي بسخرية وغضب واسعين في أمريكا وخارجها وحتى في العالم العربي، حيث انتقده الكثيرون لعدم قدرته على المواجهة المباشرة مع التساؤلات حول موقفه.

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فلاديمير بوتين