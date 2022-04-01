https://arabic.sputniknews.com/20220401/آبل-تصلح-تحديثا-استنزف-بطاريات-آيفون-وآيباد-1060750866.html
"آبل" تصلح تحديثا استنزف بطاريات "آيفون" وآيباد"
"آبل" تصلح تحديثا استنزف بطاريات "آيفون" وآيباد"
طرحت شركة "آبل" الأمريكية حلا لمشكلة موجودة في آخر تحديث لنظامها "آي أو إس 15.4"، والذي تسبب في استنزاف بطارية بعض هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" اللوحية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T19:07+0000
2022-04-01T19:07+0000
2022-04-01T19:08+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
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ووفرت الشركة تحديث "آي أو إس 15.4.1" لحل المشكلة، والذي يسهم أيضا في حل مشكلات أخرى تتعلق بإمكانية الوصول، وتحسين أمان الأجهزة.ولم توضح "آبل" درجة انتشار مشكلة "آي أو إس 15.4" في استنزاف البطارية، لكن في وقت سابق من الشهر الماضي، رد حساب الدعم الفني الخاص بها على "تويتر" على المستخدمين الذين يشكون من استنزافه لبطارية أجهزتهم أنه "من الطبيعي أن تحتاج تطبيقاتهم وميزاتهم إلى التعديل حتى 48 ساعة بعد التحديث".وينصح موقع "ذا فيرج" أنه حتى لو كانت بطارية هاتف آيفون" لا تواجه استنزافا في طاقتها، فقد تظل تستحق الحصول على تحديث "آي أو إس 15.4.1" الجديد.ومن أجل تحميل "آي أو إس 15.4.1" على هاتف "آيفون"، يجب الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم اختيار "عام"، وأخيرا النقر على "تحديث البرنامج"، أما من أجل تحميله على حاسوب "ماك"، فيجب الانتقال إلى "تفضيلات النظام" ثم اختيار "تحديث البرنامج".
https://arabic.sputniknews.com/20220328/تقارير-تخفيض-إنتاج-هواتف-آيفون-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1060570391.html
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شركة آبل, مجتمع, منوعات
"آبل" تصلح تحديثا استنزف بطاريات "آيفون" وآيباد"
19:07 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 19:08 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
طرحت شركة "آبل" الأمريكية حلا لمشكلة موجودة في آخر تحديث لنظامها "آي أو إس 15.4"، والذي تسبب في استنزاف بطارية بعض هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" اللوحية.
ووفرت الشركة تحديث "آي أو إس 15.4.1" لحل المشكلة، والذي يسهم أيضا في حل مشكلات أخرى تتعلق بإمكانية الوصول، وتحسين أمان الأجهزة.
ولم توضح "آبل" درجة انتشار مشكلة "آي أو إس 15.4" في استنزاف البطارية، لكن في وقت سابق من الشهر الماضي، رد حساب الدعم الفني الخاص بها على "تويتر" على المستخدمين الذين يشكون من استنزافه لبطارية أجهزتهم أنه "من الطبيعي أن تحتاج تطبيقاتهم وميزاتهم إلى التعديل حتى 48 ساعة بعد التحديث".
وينصح موقع "ذا فيرج"
أنه حتى لو كانت بطارية هاتف آيفون" لا تواجه استنزافا في طاقتها، فقد تظل تستحق الحصول على تحديث "آي أو إس 15.4.1" الجديد.
ومن أجل تحميل "آي أو إس 15.4.1" على هاتف "آيفون"، يجب الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم اختيار "عام"، وأخيرا النقر على "تحديث البرنامج"، أما من أجل تحميله على حاسوب "ماك"، فيجب الانتقال إلى "تفضيلات النظام" ثم اختيار "تحديث البرنامج".