https://arabic.sputniknews.com/20220401/إسرائيل-والإمارات-توقعان-اتفاقية-تجارة-حرة-بينهما-وبينيت-ولابيد-يعلقان-1060733986.html

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية تجارة حرة بينهما... وبينيت ولابيد يعلقان

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية تجارة حرة بينهما... وبينيت ولابيد يعلقان

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير غندلمان، اليوم الجمعة، أن بلاده والإمارات أكملتا المفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما. 01.04.2022, سبوتنيك عربي

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وأوضح غندلمان أنه بمقتضى الاتفاقية سيتم تبادل المنتجات بين الدولتين بنسب 95 %، وحصولها على الإعفاء من الرسوم الجمركية.ووقعت الاتفاقية عن الجانب الإسرائيلي، وزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاري، التي أعربت عن فخرها بالتوقيع على تلك الاتفاقية التاريخية مع الإمارات، التي وصفتها بأنها "فريدة من نوعها والأولى مع دولة عربية".بدوره، نشر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تغريدة جديدة، أكد من خلالها أنه بحث موضوع الاتفاقية مع ولي عهد أبو ظبي، الأمير محمد بن زايد، في أبو ظبي، خلال زيارته للإمارات، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث تم الاتفاق، آنذاك، على تسريع مفاوضات إبرام هذه الاتفاقية.وأكد بينيت أنه اليوم قد أكملت بلاده توقيع الاتفاقية التاريخية مع الإمارات، وهي اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، تعزز وتقوي العلاقات الثنائية، وهي اتفاقية تعني تجارة أكثر، وتوفير وظائف أكثر، مع منتجات جيدة وبأسعار أقل، مشيرا إلى أن كل الإسرائيليين سيستمتعون بها.من جهته، ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن هذه الاتفاقية بمثابة خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات مع الإمارات.

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