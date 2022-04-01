https://arabic.sputniknews.com/20220401/التحالف-العربي-يعلن-ترحيبه-بهدنة-الشهرين-في-اليمن-1060752422.html

التحالف العربي يعلن ترحيبه بهدنة الشهرين في اليمن

التحالف العربي يعلن ترحيبه بهدنة الشهرين في اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، مساء اليوم الجمعة، ترحييه بإعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بدء هدنة لمدة شهرين. 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T20:27+0000

2022-04-01T20:27+0000

2022-04-01T20:27+0000

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جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، على ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وقال المالكي: "قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية" وبحسب الترتيبات التفصيلية والمعلنة من المبعوث الخاص وبرعاية الأمم المتحدة لتوفير البيئة والأرضية المناسبة لخفض التصعيد والوصول إلى تسوية سياسية للنزاع بين الأطراف اليمنية وتحقيق السلام الشامل".وأوضح أن قيادة التحالف "ترحب وتدعم إعلان الحكومة اليمنية بقبولها للهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة، كما تثمن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بإعلان الهدنة".واعتبر المالكي أن الهدنة "تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس 2021، وإعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني والذي جاء استجابة لدعوة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تدعم جهود وترتيبات الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة وتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار والرفاهية لأبناء الشعب اليمني الشقيق".وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، قال مبعوث الأمم المتحدة غروندبرغ إن الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني المستمر منذ سبع سنوات اتفقت للمرة الأولى منذ سنوات على هدنة على مستوى البلاد ستسمح أيضا بدخول واردات الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله" وبعض الرحلات الجوية في مطار صنعاء.ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، وقف العمليات العسكرية للتحالف في الداخل اليمني، استجابةً لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.سبق ذلك، يوم السبت الماضي، إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، مهدي الشماط، مبادرة أحادية الجانب لبناء الثقة مع السعودية تتضمن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وجميع الأعمال العسكرية باتجاه المملكة براً وبحراً وجواً والعمليات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية داخل اليمن بما فيها جبهة مأرب لمدة 3 أيام.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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https://arabic.sputniknews.com/20220401/أنصار-الله-ترحب-بإعلان-هدنة-لمدة-شهرين-تتضمن-فتح-مطار-صنعاء-والإفراج-عن-السفن-1060746601.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, قوات التحالف العربي, السعودية, أنصار الله