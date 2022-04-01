https://arabic.sputniknews.com/20220401/الدفاع-الأوكرانية-ترفض-التعليق-مباشرة-على-قصف-مستودع-وقود-روسي-1060737323.html

الدفاع الأوكرانية ترفض التعليق مباشرة على قصف مستودع وقود روسي

الدفاع الأوكرانية ترفض التعليق مباشرة على قصف مستودع وقود روسي

رفضت وزارة الدفاع الأوكرانية التعليق مباشرة على أنباء قصف قواتها مستودعا للوقود في مدينة بيلغورود الروسية، مؤكدة في نفس الوقت، أن كييف تشن عملية دفاعية ولا... 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T13:14+0000

2022-04-01T13:14+0000

2022-04-01T13:14+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

مستودعات

صوت انفجار

منظومات الدفاع الجوية الروسية

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وقال المتحدث باسم الوزارة ألكسندر موتوزيانيك في إفادة صحفية "أوكرانيا تشن حاليا عملية دفاعية ضد العدوان الروسي على أراضيها وهذا لا يعني أنها مسؤولة عن كل كارثة على الأراضي الروسية... لن أؤكد أو أنفي هذه المزاعم".وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق، بإصابة شخصين في حريق اندلع، اليوم الجمعة، في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود جراء القصف الأوكراني.وفي وقت سابق، كتب غلادكوف: "اندلع حريق في مستودع النفط في مدينة بيلغورود. كانت جميع خدمات الطوارئ في مكان الحادث. تتخذ حاليا خطوات للقضاء عليه".وأشار إلي إصابة شخصين من عمال المستودع، تلقيا الإسعافات الأولية، وحياتهم ليست في خطر.هذا وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه في مكان الحريق يوجد 16 خزانًا للوقود وقد اشتعلت 8 خزانات وهناك خطر من امتداد النيران للخزانات الثمانية الأخرى.ويشارك 105 أشخاص و31 آلية في إطفاء الحريق في المحطة.

https://arabic.sputniknews.com/20220401/مروحيات-أوكرانية-تتسلل-إلى-الأراضي-الروسية-وتقصف-مستودعات-للوقود-على-منطقة-حدودية-1060716788.html

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روسيا, مستودعات, صوت انفجار, منظومات الدفاع الجوية الروسية