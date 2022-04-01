عربي
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/الدفاع-الأوكرانية-ترفض-التعليق-مباشرة-على-قصف-مستودع-وقود-روسي-1060737323.html
الدفاع الأوكرانية ترفض التعليق مباشرة على قصف مستودع وقود روسي
الدفاع الأوكرانية ترفض التعليق مباشرة على قصف مستودع وقود روسي
رفضت وزارة الدفاع الأوكرانية التعليق مباشرة على أنباء قصف قواتها مستودعا للوقود في مدينة بيلغورود الروسية، مؤكدة في نفس الوقت، أن كييف تشن عملية دفاعية ولا... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T13:14+0000
2022-04-01T13:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
مستودعات
صوت انفجار
منظومات الدفاع الجوية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059473576_0:126:3111:1875_1920x0_80_0_0_843b77384f974c6abe8b89f04d72e88d.jpg
وقال المتحدث باسم الوزارة ألكسندر موتوزيانيك في إفادة صحفية "أوكرانيا تشن حاليا عملية دفاعية ضد العدوان الروسي على أراضيها وهذا لا يعني أنها مسؤولة عن كل كارثة على الأراضي الروسية... لن أؤكد أو أنفي هذه المزاعم".وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق، بإصابة شخصين في حريق اندلع، اليوم الجمعة، في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود جراء القصف الأوكراني.وفي وقت سابق، كتب غلادكوف: "اندلع حريق في مستودع النفط في مدينة بيلغورود. كانت جميع خدمات الطوارئ في مكان الحادث. تتخذ حاليا خطوات للقضاء عليه".وأشار إلي إصابة شخصين من عمال المستودع، تلقيا الإسعافات الأولية، وحياتهم ليست في خطر.هذا وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه في مكان الحريق يوجد 16 خزانًا للوقود وقد اشتعلت 8 خزانات وهناك خطر من امتداد النيران للخزانات الثمانية الأخرى.ويشارك 105 أشخاص و31 آلية في إطفاء الحريق في المحطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/مروحيات-أوكرانية-تتسلل-إلى-الأراضي-الروسية-وتقصف-مستودعات-للوقود-على-منطقة-حدودية-1060716788.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059473576_221:0:2888:2000_1920x0_80_0_0_f080ba02cac2061b533a2ff196efb3fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مستودعات, صوت انفجار, منظومات الدفاع الجوية الروسية

الدفاع الأوكرانية ترفض التعليق مباشرة على قصف مستودع وقود روسي

13:14 GMT 01.04.2022
© Sputnik . BelTA / الذهاب إلى بنك الصورمستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك و خلفه وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022
مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك و خلفه وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . BelTA
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
رفضت وزارة الدفاع الأوكرانية التعليق مباشرة على أنباء قصف قواتها مستودعا للوقود في مدينة بيلغورود الروسية، مؤكدة في نفس الوقت، أن كييف تشن عملية دفاعية ولا يمكن تحميلها مسؤولية "كل كارثة على الأراضي الروسية".
وقال المتحدث باسم الوزارة ألكسندر موتوزيانيك في إفادة صحفية "أوكرانيا تشن حاليا عملية دفاعية ضد العدوان الروسي على أراضيها وهذا لا يعني أنها مسؤولة عن كل كارثة على الأراضي الروسية... لن أؤكد أو أنفي هذه المزاعم".
وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق، بإصابة شخصين في حريق اندلع، اليوم الجمعة، في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود جراء القصف الأوكراني.

وكتب غلادكوف في صفحته على "تلغرام": "اندلع الحريق في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. لم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا".

وفي وقت سابق، كتب غلادكوف: "اندلع حريق في مستودع النفط في مدينة بيلغورود. كانت جميع خدمات الطوارئ في مكان الحادث. تتخذ حاليا خطوات للقضاء عليه".
وأشار إلي إصابة شخصين من عمال المستودع، تلقيا الإسعافات الأولية، وحياتهم ليست في خطر.
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
مروحيات أوكرانية تتسلل إلى الأراضي الروسية وتقصف مستودعا للوقود على منطقة حدودية
05:33 GMT
هذا وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه في مكان الحريق يوجد 16 خزانًا للوقود وقد اشتعلت 8 خزانات وهناك خطر من امتداد النيران للخزانات الثمانية الأخرى.
ويشارك 105 أشخاص و31 آلية في إطفاء الحريق في المحطة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала