https://arabic.sputniknews.com/20220401/الدفاع-الأوكرانية-ترفض-التعليق-مباشرة-على-قصف-مستودع-وقود-روسي-1060737323.html
الدفاع الأوكرانية ترفض التعليق مباشرة على قصف مستودع وقود روسي
الدفاع الأوكرانية ترفض التعليق مباشرة على قصف مستودع وقود روسي
رفضت وزارة الدفاع الأوكرانية التعليق مباشرة على أنباء قصف قواتها مستودعا للوقود في مدينة بيلغورود الروسية، مؤكدة في نفس الوقت، أن كييف تشن عملية دفاعية ولا... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T13:14+0000
2022-04-01T13:14+0000
2022-04-01T13:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
مستودعات
صوت انفجار
منظومات الدفاع الجوية الروسية
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وقال المتحدث باسم الوزارة ألكسندر موتوزيانيك في إفادة صحفية "أوكرانيا تشن حاليا عملية دفاعية ضد العدوان الروسي على أراضيها وهذا لا يعني أنها مسؤولة عن كل كارثة على الأراضي الروسية... لن أؤكد أو أنفي هذه المزاعم".وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق، بإصابة شخصين في حريق اندلع، اليوم الجمعة، في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود جراء القصف الأوكراني.وفي وقت سابق، كتب غلادكوف: "اندلع حريق في مستودع النفط في مدينة بيلغورود. كانت جميع خدمات الطوارئ في مكان الحادث. تتخذ حاليا خطوات للقضاء عليه".وأشار إلي إصابة شخصين من عمال المستودع، تلقيا الإسعافات الأولية، وحياتهم ليست في خطر.هذا وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه في مكان الحريق يوجد 16 خزانًا للوقود وقد اشتعلت 8 خزانات وهناك خطر من امتداد النيران للخزانات الثمانية الأخرى.ويشارك 105 أشخاص و31 آلية في إطفاء الحريق في المحطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/مروحيات-أوكرانية-تتسلل-إلى-الأراضي-الروسية-وتقصف-مستودعات-للوقود-على-منطقة-حدودية-1060716788.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مستودعات, صوت انفجار, منظومات الدفاع الجوية الروسية
الدفاع الأوكرانية ترفض التعليق مباشرة على قصف مستودع وقود روسي
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رفضت وزارة الدفاع الأوكرانية التعليق مباشرة على أنباء قصف قواتها مستودعا للوقود في مدينة بيلغورود الروسية، مؤكدة في نفس الوقت، أن كييف تشن عملية دفاعية ولا يمكن تحميلها مسؤولية "كل كارثة على الأراضي الروسية".
وقال المتحدث باسم الوزارة ألكسندر موتوزيانيك في إفادة صحفية "أوكرانيا تشن حاليا عملية دفاعية ضد العدوان الروسي على أراضيها وهذا لا يعني أنها مسؤولة عن كل كارثة على الأراضي الروسية... لن أؤكد أو أنفي هذه المزاعم".
وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق، بإصابة شخصين في حريق اندلع، اليوم الجمعة، في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود جراء القصف الأوكراني.
وكتب غلادكوف في صفحته على "تلغرام": "اندلع الحريق في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. لم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا".
وفي وقت سابق، كتب غلادكوف: "اندلع حريق
في مستودع النفط في مدينة بيلغورود. كانت جميع خدمات الطوارئ في مكان الحادث. تتخذ حاليا خطوات للقضاء عليه".
وأشار إلي إصابة شخصين من عمال المستودع، تلقيا الإسعافات الأولية، وحياتهم ليست في خطر.
هذا وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه في مكان الحريق يوجد 16 خزانًا للوقود وقد اشتعلت 8 خزانات وهناك خطر من امتداد النيران للخزانات الثمانية الأخرى.
ويشارك 105 أشخاص و31 آلية في إطفاء الحريق في المحطة.