الدفاع الروسية: روسيا تسلم لأوكرانيا أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات الإنسانية
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation/
أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن روسيا نفذت 724 عملًا إنسانيًا في أوكرانيا وقامت بتسليم 7127 طنًا من البضائع الإنسانية.
وقال ميزينتسيف خلال إحاطة إعلامية: "سلمت روسيا بالفعل 7127.3 طن من البضائع الإنسانية إلى أوكرانيا، ونفذت 724 نشاطاً إنسانياً حتى اللحظة، 15 في مناطق دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وزابوروجيه، وكييف، وتشرنيغوف، وخاركوف، وخيرسون".
وأضاف الجنرال أن "11 نشاطًا إنسانيًا تم إتمامهم اليوم الجمعة في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكييف وتشرنيغوف وزابوروجيه وخاركوف وخيرسون، حيث تم نقل 412 طنًا من الضروريات والمواد الغذائية إلى السكان".
وأضاف ميزينتسيف، أنه "قد تم إجلاء أكثر من 15 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس خلال يوم واحد".
وقال ميزينتسيف خلال إحاطة إعلامية: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، قامت القوات المسلحة الروسية، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، بإجلاء 15790 شخصًا إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا، وكذلك من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من ضمنهم 2760 طفلًا، وإجمالاً منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، بالفعل تم إجلاء 543397 شخصا، منهم 110979 من الأطفال".
وقال ميزينتسيف خلال إحاطة إعلامية: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، قامت القوات المسلحة الروسية، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، بإجلاء 15790 شخصًا إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا، وكذلك من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من ضمنهم 2760 طفلًا، وإجمالاً منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، بالفعل تم إجلاء 543397 شخصا، منهم 110979 من الأطفال".
وأردف ميزينتسيف: "روسيا تدعو المنظمة البحرية الدولية وأصحاب السفن إلى التأثير على كييف للسماح للسفن الأجنبية بمغادرة الموانئ الأوكرانية".
وأوضح ميزينتسيف خلال إحاطة إعلامية: "سجل الجانب الروسي حالات لمتصل مجهول يعمل على القناة الإذاعية الدولية السادسة عشر "أو كي أف" ينقل معلومات كاذبة باللغة الأوكرانية حول استفزازات محتملة من قبل البحرية الروسية ويدعو إلى التخلي عن استخدام الممر الإنساني البحري".
وطالب ميزينتسيف مرة أخرى المنظمة البحرية الدولية وإدارة شركات مالكي السفن بالتأثير على المسؤولين في كييف لفتح وضمان سلامة خروج سفن الدول الأجنبية من موانئ أوكرانيا.
وأوضح ميزينتسيف خلال إحاطة إعلامية: "سجل الجانب الروسي حالات لمتصل مجهول يعمل على القناة الإذاعية الدولية السادسة عشر "أو كي أف" ينقل معلومات كاذبة باللغة الأوكرانية حول استفزازات محتملة من قبل البحرية الروسية ويدعو إلى التخلي عن استخدام الممر الإنساني البحري".
وطالب ميزينتسيف مرة أخرى المنظمة البحرية الدولية وإدارة شركات مالكي السفن بالتأثير على المسؤولين في كييف لفتح وضمان سلامة خروج سفن الدول الأجنبية من موانئ أوكرانيا.
وأعلن ميزينتسيف أن "المسلحين الأوكرانيين قاموا بتلغيم بوابات محطة الطاقة الكهرومائية في مقاطعة نيكولايف، ويستعدون لتفجيرها، مما يهدد بإغراق عشر مناطق سكنية".
وأردف ميزينتسيف: "في مقاطعة نيكولايف، قام مسلحو التشكيلات القومية بتلغيم بوابات تصريف المياه في محطة الطاقة الكهرومائية (على نهر يوجني بوغ)، ويعتزمون تفجيرها، تنفيذ هذه الجريمة يهدد عشر مناطق سكنية متاخمة لمدينة فوزنيسينسك بالغرق".
وأردف ميزينتسيف: "في مقاطعة نيكولايف، قام مسلحو التشكيلات القومية بتلغيم بوابات تصريف المياه في محطة الطاقة الكهرومائية (على نهر يوجني بوغ)، ويعتزمون تفجيرها، تنفيذ هذه الجريمة يهدد عشر مناطق سكنية متاخمة لمدينة فوزنيسينسك بالغرق".