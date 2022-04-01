https://arabic.sputniknews.com/20220401/الرئيس-التونسي-يؤكد-أنه-لن-يجري-انتخابات-مبكرة-بعد-حل-البرلمان-1060726345.html

الرئيس التونسي يؤكد أنه لن يجري انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان

الرئيس التونسي يؤكد أنه لن يجري انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لن يجري انتخابات مبكرة بعد قراره الأخير بحل البرلمان. 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T09:39+0000

2022-04-01T09:39+0000

2022-04-01T09:39+0000

أخبار تونس اليوم

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وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، مساء الخميس.وكان الرئيس التونسي قد أعلن الأربعاء الماضي، حل مجلس النواب الصادر قرار بتجميده منذ أشهر.وجاء قرار قيس سعيد إثر عقد النواب جلسة افتراضية للبرلمان المجمد أعلن المشاركون فيها إصدار قانون بإلغاء التدابير الاستثنائية الصادرة من الرئاسة.وعقب حل البرلمان، قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، إنه يجب على رئيس البلاد أن يدعو لانتخابات تشريعية خلال 90 يوما.وأمس الخميس، أعربت أمريكا عن قلقها بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس التونسي بحل البرلمان، وبشأن ما يتداول من أن السلطات التونسية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق نواب في البرلمان.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن تبلغ المسؤولين التونسيين باستمرار بأنه ينبغي أن تتميز أي عملية إصلاح سياسي بالشفافية وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكونات المجتمع المدني.كما أكد برايس على أن العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، هو أمر بالغ الأهمية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمن دعما مستمرا للإصلاحات المطلوبة للاقتصاد التونسي.

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