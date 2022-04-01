https://arabic.sputniknews.com/20220401/بايدن-يرحب-بوقف-إطلاق-النار-في-اليمن-1060753775.html
بايدن يرحب بوقف إطلاق النار في اليمن
بايدن يرحب بوقف إطلاق النار في اليمن
رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، بإعلان هدنة لمدة شهرين بين الأطراف المتصارعة في اليمن. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T21:27+0000
2022-04-01T21:27+0000
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ونقلت رويترز بيانا أصدره البيت الأبيض، أعرب فيه بايدن عن ضرورة "الالتزام بوقف إطلاق النار وكذلك ضرورة إنهاء الحرب".وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، كان قد أعلن مساء اليوم الجمعة، ترحييه بإعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بدء هدنة لمدة شهرين.جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، على ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وقال المالكي: "قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية".واعتبر المالكي أن الهدنة "تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس 2021، وإعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني والذي جاء استجابة لدعوة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، قال مبعوث الأمم المتحدة غروندبرغ إن الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني المستمر منذ سبع سنوات اتفقت للمرة الأولى منذ سنوات على هدنة على مستوى البلاد ستسمح أيضا بدخول واردات الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله" وبعض الرحلات الجوية في مطار صنعاء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن
بايدن يرحب بوقف إطلاق النار في اليمن
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رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، بإعلان هدنة لمدة شهرين بين الأطراف المتصارعة في اليمن.
ونقلت رويترز بيانا أصدره البيت الأبيض، أعرب فيه بايدن عن ضرورة "الالتزام بوقف إطلاق النار وكذلك ضرورة إنهاء الحرب".
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية
في اليمن، بقيادة السعودية، كان قد أعلن مساء اليوم الجمعة، ترحييه بإعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بدء هدنة لمدة شهرين.
جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، على ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس
".
وقال المالكي: "قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية".
واعتبر المالكي أن الهدنة "تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس 2021، وإعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني والذي جاء استجابة لدعوة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، قال مبعوث الأمم المتحدة غروندبرغ إن الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني المستمر منذ سبع سنوات اتفقت للمرة الأولى منذ سنوات على هدنة على مستوى البلاد
ستسمح أيضا بدخول واردات الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله" وبعض الرحلات الجوية في مطار صنعاء.