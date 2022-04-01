مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل
© AP Photo / Majdi Mohammedالجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين
© AP Photo / Majdi Mohammed
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في مدينة الخليل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، أن الشاب الفلسطيني، أحمد يونس صدقي الأطرش، قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، عمدا، في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.
משרד הבריאות הפלסטיני: צעיר בן 29 נהרג מירי כוחות צה"ל בחברון. על פי כלי התקשורת הפלסטיניים, ההרוג הוא אחמד יונס אל-אטרש, אסיר משוחרר, שנפגע מקליע בראשו@nurityohanan @guy_telaviv https://t.co/U7fSfjTUHv pic.twitter.com/hpNHjTXbMl— כאן חדשות (@kann_news) April 1, 2022
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين، ما تسبب بإصابة الشاب الأطرش (29 عاما) بالرصاص الحي في رأسه، وتم نقله إلى مستشفى الخليل لتلقي العلاج، لكنه قتل، لاحقا، متأثرا بإصابته البليغة.
ومن جهتها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن القتيل الفلسطيني، أحمد الأطرش، كان أسيرا وفك أسره، مؤخرا، وأنه أصيب بطلق ناري حي في رأسه، أرداه قتيلا، حيث لم يتمكن المسعفون من إنقاذه، وقتل فور وصوله إلى مستشفى في مدينة الخليل الفلسطينية.
עימותים באזור חברון: דיווחים על הרוג פלסטיניhttps://t.co/i1S9oC2Tcp— החדשות - N12 (@N12News) April 1, 2022
צילום: רויטרס pic.twitter.com/tPgHEEUiXB
وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، النقاب عن استدعاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لـ 300 جندي لمواجهة التصعيد في الضفة الغربية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن غانتس وقع قرارا استثنائيا يقضي باستدعاء 300 جندي حرس حدود لخدمة الاحتياط بشكل تطوعي، وذلك بناء على طلب من الشرطة الإسرائيلية.
לצורך תגבור הכוחות במסגרת מבצע "שובר גלים": שר הביטחון @gantzbe חתם על צו קריאה חריג לשירות מילואים בהתנדבות של 300 חיילי מג"ב לבקשת משטרת ישראל. הצו יהיה בתוקף למשך חודש@Doron_Kadosh— גלצ (@GLZRadio) April 1, 2022
وأكدت الإذاعة العبرية أن طلب الشرطة الإسرائيلية يأتي في سياق الاستعداد لأي تصعيد أمام الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وأن وزير الدفاع الإسرائيلي قد استجاب لهذا الطلب باستدعاء 300 جندي من حرس الحدود، من أجل تعزيز قواتها في سياق العملية العسكرية التي أسمتها إسرائيل "كاسر الأمواج" والتي تعني مواجهة الفلسطينيين في هذه الآونة.
وأوضحت الإذاعة أن الأمر الاستثنائي الذي وقعه بيني غانتس سيكون ساريا لمدة شهر واحد فقط.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تعزيز عمل قوات الشرطة في أوقات الطوارئ بميزانية قدرها 181 مليون شيكل (56.73 مليون دولار أمريكي)، وذلك على خلفية مقتل 11 إسرائيليا الأسبوع الماضي في حوادث متفرقة.