https://arabic.sputniknews.com/20220401/وزير-العدل-التركي-يلمح-بالموافقة-على-نقل-قضية-خاشقجي-إلى-السلطات-السعودية-1060730016.html

وزير العدل التركي يلمح بالموافقة على نقل قضية خاشقجي إلى السلطات السعودية

وزير العدل التركي يلمح بالموافقة على نقل قضية خاشقجي إلى السلطات السعودية

ألمح وزير العدل التركي باكير بوزداغ، اليوم الجمعة، بموافقته على نقل قضية خاشقجي إلى السلطات السعودية. 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T10:48+0000

2022-04-01T10:48+0000

2022-04-01T10:48+0000

أخبار تركيا اليوم

السعودية

تقرير خاشقجي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101990/04/1019900496_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_f64b41d7736a26e0807612dd3ef94547.jpg

ونقلت وكالة "الأناضول" عن بوزداغ قوله، إن وزارته ستبدي رأيا إيجابيا على طلب تقدم به الادعاء لنقل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السلطات السعودية.وتأتي هذه خطوة في الوقت الذي تسعى فيه تركيا لإصلاح العلاقات مع الرياض.وطلب المدعي العام التركي، أمس الخميس، تعليق محاكمة غيابية لسعوديين مشتبه بهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، ونقل القضية إلى السعودية.وحسب وكالة "رويترز"، قالت المحكمة إنها "ستطلب رأي وزارة العدل في هذا الطلب"، محددة موعد الجلسة القادمة في السابع من أبريل نيسان/ المقبل.وكان ولي العهد السعودي، الأمير ​محمد بن سلمان، أكد في وقت سابق، أنه "لم يأمر بقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​"، قائلا: "شعوريا هذا الأمر يؤذيني ويؤذي ​السعودية".وقال ابن سلمان، في مقابلة مع مجلة أتلانتك الأمريكية: "أعتقد أن قوانين حقوق الإنسان لم تطبق معي في قضية مقتل خاشقجي لأن المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن أي شخص بريء حتى تثبت إدانته".وأضاف: "أتفهم الغضب وخصوصا بين الصحفيين على مقتل خاشقجي لكننا لدينا مشاعر وغضب أيضا"، معتبرا أن "مقتل خاشقجي كان أسوأ شيء حصل لي على الإطلاق، لأنه كاد أن يخرب كل خططه للإصلاح".وأكد ولي العهد السعودي، أن "المملكة عاقبت المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي لكن الفظائع المماثلة، مثل تفجير حفلات الزفاف في أفغانستان وتعذيب السجناء في غوانتنامو، لم يعاقب عليها أحد".وكشف عن أنه لم يقرأ مقالا كاملا لخاشقجي في حياته، سواء كان في صحيفة سعودية أو في صحيفة أمريكية، مشيرا إلى أن ما قرأه هو الموجز اليومي، إذا كان هناك شيء مهم في الإعلام المحلي والإعلام الإقليمي والإعلام الدولي.ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي.وقالت: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي"، مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.

https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-بن-سلمان-يتحدث-مجددا-عن-مقتل-خاشقجي-هذا-الأمر-يؤذيني-ويؤذي-السعودية-1059402850.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تركيا اليوم, السعودية, تقرير خاشقجي