3 دول خليجية تعلن غدا أول أيام رمضان
16:13 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 16:17 GMT 01.04.2022)
© AP Photo / Kamran Jebreiliرمضان في الامارات العربية
© AP Photo / Kamran Jebreili
أعلنت 3 دول خليجية أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر شعبان، وغدا السبت أول أيام شهر رمضان.
وأفاد بيان عن الديوان الملكي السعودي بأن دائرة الأهلة في المحكمة العليا أعلنت غدا السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هجرية، بحسب وكالة "واس".
صور من موقع الترائي للمرصد الفلكي لجامعة المجمعة.#صور_واس#واس_عام pic.twitter.com/JDOlISf83A— واس العام (@SPAregions) April 1, 2022
وفي قطر أعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غدا السبت الموافق 2 أبريل/نيسان الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
غداً السبت غرة شهر #رمضان في #الامارات#وام https://t.co/Rx4la98d2w pic.twitter.com/32oglKpebO— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 1, 2022
وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، في دولة الإمارات، أن غدآ السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن أن غداً السبت الموافق الثاني من شهر أبريل الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك. #قنا pic.twitter.com/ohRDKfNSls— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 1, 2022
وكانت ثلاث دول أعلنت، اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الأحد هو أول أيام شهر رمضان، حيث أعلنت ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، تعذر رؤية هلال شهر رمضان.