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3 دول خليجية تعلن غدا أول أيام رمضان
3 دول خليجية تعلن غدا أول أيام رمضان
أعلنت 3 دول خليجية أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر شعبان، وغدا السبت أول أيام شهر رمضان. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T16:13+0000
2022-04-01T16:17+0000
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وأفاد بيان عن الديوان الملكي السعودي بأن دائرة الأهلة في المحكمة العليا أعلنت غدا السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هجرية، بحسب وكالة "واس".وفي قطر أعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غدا السبت الموافق 2 أبريل/نيسان الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، في دولة الإمارات، أن غدآ السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وكانت ثلاث دول أعلنت، اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الأحد هو أول أيام شهر رمضان، حيث أعلنت ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، تعذر رؤية هلال شهر رمضان.
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رمضان, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار قطر اليوم

3 دول خليجية تعلن غدا أول أيام رمضان

16:13 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 16:17 GMT 01.04.2022)
© AP Photo / Kamran Jebreiliرمضان في الامارات العربية
رمضان في الامارات العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أعلنت 3 دول خليجية أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر شعبان، وغدا السبت أول أيام شهر رمضان.
وأفاد بيان عن الديوان الملكي السعودي بأن دائرة الأهلة في المحكمة العليا أعلنت غدا السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هجرية، بحسب وكالة "واس".
وفي قطر أعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غدا السبت الموافق 2 أبريل/نيسان الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، في دولة الإمارات، أن غدآ السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وكانت ثلاث دول أعلنت، اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الأحد هو أول أيام شهر رمضان، حيث أعلنت ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، تعذر رؤية هلال شهر رمضان.
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