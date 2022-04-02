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"الاختيار 3" يهدي العمل لروح السيناريست وحيد حامد
"الاختيار 3" يهدي العمل لروح السيناريست وحيد حامد
أهدى فريق المسلسل المصري "الاختيار 3" العمل الفني لروح السيناريست وحيد حامد الذي وافته المنية في يناير/كانون الثاني 2021. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T21:33+0000
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وبدأت إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"3، بتحية للكاتب الراحل.ودارت الحلقة الأولى من "الاختيار 3"، حول أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، والتي قادت إلى نهاية حكم جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفها لاحقا كحركة إرهابية.ويلعب الفنان ياسر جلال شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان مديرا للمخابرات الحربية، فيما يجسد الفنان المصري صبري فواز، شخصية الرئيس السابق الراحل محمد مرسي والذي تم عزله من منصبه، ويلعب الفنان خالد الصاوي دور خيرت الشاطر أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين قبل عام 2013.وتم عرض جزئي مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان خلال العامين الماضيين، وتناول الجزء الثاني أحدث فض مسجد "رابعة العدوية" عقب أحداث 30 يونيو، بينما تناول الجزء الأول حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي قتل فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/تفاصيل-أخطر-96-ساعة-في-تاريخ-مصر-تعرض-لأول-مرة-فيديو-1060702418.html
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مصر, أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن, رمضان

"الاختيار 3" يهدي العمل لروح السيناريست وحيد حامد

21:33 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 21:39 GMT 02.04.2022)
© AFP 2022 / PATRICK BAZالكاتب والسيناريست المصري، وحيد حامد
الكاتب والسيناريست المصري، وحيد حامد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZ
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أهدى فريق المسلسل المصري "الاختيار 3" العمل الفني لروح السيناريست وحيد حامد الذي وافته المنية في يناير/كانون الثاني 2021.
وبدأت إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"3، بتحية للكاتب الراحل.
ودارت الحلقة الأولى من "الاختيار 3"، حول أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، والتي قادت إلى نهاية حكم جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفها لاحقا كحركة إرهابية.
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ويلعب الفنان ياسر جلال شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان مديرا للمخابرات الحربية، فيما يجسد الفنان المصري صبري فواز، شخصية الرئيس السابق الراحل محمد مرسي والذي تم عزله من منصبه، ويلعب الفنان خالد الصاوي دور خيرت الشاطر أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين قبل عام 2013.
وتم عرض جزئي مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان خلال العامين الماضيين، وتناول الجزء الثاني أحدث فض مسجد "رابعة العدوية" عقب أحداث 30 يونيو، بينما تناول الجزء الأول حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي قتل فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
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