https://arabic.sputniknews.com/20220402/الاختيار-3-يهدي-العمل-لروح-السيناريست-وحيد-حامد-1060785115.html
"الاختيار 3" يهدي العمل لروح السيناريست وحيد حامد
"الاختيار 3" يهدي العمل لروح السيناريست وحيد حامد
أهدى فريق المسلسل المصري "الاختيار 3" العمل الفني لروح السيناريست وحيد حامد الذي وافته المنية في يناير/كانون الثاني 2021. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T21:33+0000
2022-04-02T21:33+0000
2022-04-02T21:39+0000
مصر
أخبار الفنانين في مصر
أخبار مصر الآن
رمضان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/03/1047694247_0:0:2353:1324_1920x0_80_0_0_f73e7286632e41ef5cb96f71b247bfd0.jpg
وبدأت إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"3، بتحية للكاتب الراحل.ودارت الحلقة الأولى من "الاختيار 3"، حول أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، والتي قادت إلى نهاية حكم جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفها لاحقا كحركة إرهابية.ويلعب الفنان ياسر جلال شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان مديرا للمخابرات الحربية، فيما يجسد الفنان المصري صبري فواز، شخصية الرئيس السابق الراحل محمد مرسي والذي تم عزله من منصبه، ويلعب الفنان خالد الصاوي دور خيرت الشاطر أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين قبل عام 2013.وتم عرض جزئي مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان خلال العامين الماضيين، وتناول الجزء الثاني أحدث فض مسجد "رابعة العدوية" عقب أحداث 30 يونيو، بينما تناول الجزء الأول حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي قتل فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/تفاصيل-أخطر-96-ساعة-في-تاريخ-مصر-تعرض-لأول-مرة-فيديو-1060702418.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/03/1047694247_0:0:2353:1764_1920x0_80_0_0_1bcc80d5262b96060e333c4ce1145a9b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن, رمضان
"الاختيار 3" يهدي العمل لروح السيناريست وحيد حامد
21:33 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 21:39 GMT 02.04.2022) تابعنا عبر
أهدى فريق المسلسل المصري "الاختيار 3" العمل الفني لروح السيناريست وحيد حامد الذي وافته المنية في يناير/كانون الثاني 2021.
وبدأت إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"3، بتحية للكاتب الراحل.
ودارت الحلقة الأولى من "الاختيار 3"، حول أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، والتي قادت إلى نهاية حكم جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفها لاحقا كحركة إرهابية.
ويلعب الفنان ياسر جلال شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان مديرا للمخابرات الحربية، فيما يجسد الفنان المصري صبري فواز، شخصية الرئيس السابق الراحل محمد مرسي والذي تم عزله من منصبه، ويلعب الفنان خالد الصاوي دور خيرت الشاطر أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين قبل عام 2013.
وتم عرض جزئي مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان خلال العامين الماضيين، وتناول الجزء الثاني أحدث فض مسجد "رابعة العدوية" عقب أحداث 30 يونيو، بينما تناول الجزء الأول حياة أحمد صابر المنسي
- قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي قتل فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.