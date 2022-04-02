https://arabic.sputniknews.com/20220402/السعودية-تفرض-غرامة--10-آلاف-ريال-على-المعتمرين-في-هذه-الحالة-1060765020.html
السعودية تفرض غرامة 10 آلاف ريال على المعتمرين في هذه الحالة
السعودية تفرض غرامة 10 آلاف ريال على المعتمرين في هذه الحالة
فرضت السلطات السعودية غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي على المعتمرين إذا حاولوا تأدية العمرة دون الحصول على تصريح إلكتروني. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:14+0000
2022-04-02T10:14+0000
2022-04-02T10:14+0000
أخبار السعودية اليوم
أداء العمرة
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وحسب بيان نشره الأمن العام السعودي عبر حسابه في موقع "تويتر"، شدد على ضرورة أن يقوم المعتمر أولا بالحصول على تصريح بالعمرة عبر تطبيقي "اعتمرنا" أو "توكلنا".وفيما أكد البيان أنه لن يتم السماح بأداء العمرة دون تصريح، شدد على أن العقوبة ستكون غرامتها 10 آلاف ريالولفت البيان إلى أن هناك متابعات للتأكد مـن التصريح، عن طريق مطابقة ما في التطبيق بالهوية الوطنية أو بالإقامة أو برقم الجواز أو برقم الحدود وفق الموعد المحدد في التصريح.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أداء العمرة
السعودية تفرض غرامة 10 آلاف ريال على المعتمرين في هذه الحالة
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فرضت السلطات السعودية غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي على المعتمرين إذا حاولوا تأدية العمرة دون الحصول على تصريح إلكتروني.
وحسب بيان نشره الأمن العام السعودي
عبر حسابه في موقع "تويتر"، شدد على ضرورة أن يقوم المعتمر أولا بالحصول على تصريح بالعمرة عبر تطبيقي "اعتمرنا" أو "توكلنا".
وفيما أكد البيان
أنه لن يتم السماح بأداء العمرة دون تصريح، شدد على أن العقوبة ستكون غرامتها 10 آلاف ريال
ولفت البيان إلى أن هناك متابعات للتأكد مـن التصريح، عن طريق مطابقة ما في التطبيق بالهوية الوطنية أو بالإقامة أو برقم الجواز أو برقم الحدود وفق الموعد
المحدد في التصريح.