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السعودية... "الحج والعمرة" تكشف حقيقة اكتمال حجوزات موسم رمضان
السعودية... "الحج والعمرة" تكشف حقيقة اكتمال حجوزات موسم رمضان
كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الجمعة، حقيقة اكتمال حجوزات موسم رمضان. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T16:58+0000
2022-03-11T16:58+0000
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وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أن حجوزات تصاريح العمرة في شهر رمضان ما زالت متاحة.وأشار سعيد إلى أن الحج هذا العام سيكون أكثر عددًا، وفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.وقال المتحدث باسم الوزارة: "إنه صحيح ستكون هناك كثافة في حجوزات رمضان وهذا يسعدنا، لأننا نلبي تطلعات المسلمين في داخل وخارج المملكة".وأضاف: "لكن غير صحيح اكتمال الحجوزات، هناك توسعات كبيرة في الحرم، لذلك هناك أماكن وفترات متاحة".ونقلت صحيفة "سبق" عن وزارة الحج والعمرة، أنه تقرر إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وتصاريح زيارة النبي، مع الاستمرار في إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة.وتقرر إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" معتمد؛ وإلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة المصلين بالحرمين.وفي وقت سابق، نشرت المديرية العامة للجوازات، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل إجراءات المملكة بشأن فيروس كورونا.وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن اشتراطات سفر المواطنين تشمل "تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمضِ أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية يُستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا".واشترطت المديرية حصول الفئة العمرية الأقل من 16 عامًا على جرعتين من لقاح كورونا، ويشترط على الفئة العمرية الأقل من 12 عامًا وجود بوليصة تأمين ضد الفيروس.وأعلنت المديرية العامة للجوازات، في وقت سابق، رفع حظر سفر السعوديين إلى مملكة تايلاند، والسماح للتايلنديين بدخول المملكة.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية

السعودية... "الحج والعمرة" تكشف حقيقة اكتمال حجوزات موسم رمضان

16:58 GMT 11.03.2022
© REUTERS / Faisal Al Nasserأداء مناسك العمرة في مكة خلال شهر رمضان، السعودية 23 مايو/ أيار 2018
أداء مناسك العمرة في مكة خلال شهر رمضان، السعودية 23 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Faisal Al Nasser
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كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الجمعة، حقيقة اكتمال حجوزات موسم رمضان.
وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أن حجوزات تصاريح العمرة في شهر رمضان ما زالت متاحة.
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وأشار سعيد إلى أن الحج هذا العام سيكون أكثر عددًا، وفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.
وقال المتحدث باسم الوزارة: "إنه صحيح ستكون هناك كثافة في حجوزات رمضان وهذا يسعدنا، لأننا نلبي تطلعات المسلمين في داخل وخارج المملكة".
وأضاف: "لكن غير صحيح اكتمال الحجوزات، هناك توسعات كبيرة في الحرم، لذلك هناك أماكن وفترات متاحة".
ونقلت صحيفة "سبق" عن وزارة الحج والعمرة، أنه تقرر إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وتصاريح زيارة النبي، مع الاستمرار في إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة.
وتقرر إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" معتمد؛ وإلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة المصلين بالحرمين.
وفي وقت سابق، نشرت المديرية العامة للجوازات، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل إجراءات المملكة بشأن فيروس كورونا.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن اشتراطات سفر المواطنين تشمل "تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمضِ أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية يُستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا".
واشترطت المديرية حصول الفئة العمرية الأقل من 16 عامًا على جرعتين من لقاح كورونا، ويشترط على الفئة العمرية الأقل من 12 عامًا وجود بوليصة تأمين ضد الفيروس.
وأعلنت المديرية العامة للجوازات، في وقت سابق، رفع حظر سفر السعوديين إلى مملكة تايلاند، والسماح للتايلنديين بدخول المملكة.
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