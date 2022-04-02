https://arabic.sputniknews.com/20220402/بينيت-نفترض-أن-هناك-العديد-من-المحاولات-الأخرى-لاستهداف-إسرائيليين-1060783084.html

بينيت: نفترض أن هناك العديد من المحاولات الأخرى لاستهداف إسرائيليين

بينيت: نفترض أن هناك العديد من المحاولات الأخرى لاستهداف إسرائيليين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت، إن المنظومة الأمنية في إسرائيل تتوقع محاولات أخرى من قبل مسلحين لتنفيذ هجمات في إسرائيل. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T18:38+0000

2022-04-02T18:38+0000

2022-04-02T18:38+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

نفتالي بينيت

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050604594_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_09e85f2614ba05abadba1c3eed396001.jpg

جاء ذلك خلال تقييم للوضع أجراه بينيت مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ومسؤولين آخرين في الجهاز الأمني، على ما أفادت به قناة "كان" الرسمية.وتطرق بينيت إلى تصفية قوة إسرائيلية، فجر اليوم السبت، 3 ناشطين فلسطينيين في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى أنهم كانوا يتجهزون لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل.وقال: "خلال يوم السبت - أحبط الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي قنبلة موقوتة قادمة، لكننا بالتأكيد نفترض أنه ستكون هناك محاولات عديدة أخرى ونحن نعمل حاليا على منعها أيضا".وأضاف بينيت: "الهدف هو إيقاف المخربين أينما كانوا - ويفضل أن يكون ذلك في مراحل التخطيط، إن لم يكن في مراحل التنفيذ أو في الميدان، لذلك نحن حريصون بالتوازي مع الإجراءات التي بدأناها على الأرض، أن يكون هناك المزيد من القوات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد لوقف هذه الموجة في البداية".وفجر اليوم السبت، قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات.وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت