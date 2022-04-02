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https://arabic.sputniknews.com/20220402/بينيت-نفترض-أن-هناك-العديد-من-المحاولات-الأخرى-لاستهداف-إسرائيليين-1060783084.html
بينيت: نفترض أن هناك العديد من المحاولات الأخرى لاستهداف إسرائيليين
بينيت: نفترض أن هناك العديد من المحاولات الأخرى لاستهداف إسرائيليين
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت، إن المنظومة الأمنية في إسرائيل تتوقع محاولات أخرى من قبل مسلحين لتنفيذ هجمات في إسرائيل. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T18:38+0000
2022-04-02T18:38+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
نفتالي بينيت
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جاء ذلك خلال تقييم للوضع أجراه بينيت مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ومسؤولين آخرين في الجهاز الأمني، على ما أفادت به قناة "كان" الرسمية.وتطرق بينيت إلى تصفية قوة إسرائيلية، فجر اليوم السبت، 3 ناشطين فلسطينيين في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى أنهم كانوا يتجهزون لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل.وقال: "خلال يوم السبت - أحبط الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي قنبلة موقوتة قادمة، لكننا بالتأكيد نفترض أنه ستكون هناك محاولات عديدة أخرى ونحن نعمل حاليا على منعها أيضا".وأضاف بينيت: "الهدف هو إيقاف المخربين أينما كانوا - ويفضل أن يكون ذلك في مراحل التخطيط، إن لم يكن في مراحل التنفيذ أو في الميدان، لذلك نحن حريصون بالتوازي مع الإجراءات التي بدأناها على الأرض، أن يكون هناك المزيد من القوات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد لوقف هذه الموجة في البداية".وفجر اليوم السبت، قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات.وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت

بينيت: نفترض أن هناك العديد من المحاولات الأخرى لاستهداف إسرائيليين

18:38 GMT 02.04.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / POOL
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت، إن المنظومة الأمنية في إسرائيل تتوقع محاولات أخرى من قبل مسلحين لتنفيذ هجمات في إسرائيل.
جاء ذلك خلال تقييم للوضع أجراه بينيت مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ومسؤولين آخرين في الجهاز الأمني، على ما أفادت به قناة "كان" الرسمية.
وتطرق بينيت إلى تصفية قوة إسرائيلية، فجر اليوم السبت، 3 ناشطين فلسطينيين في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى أنهم كانوا يتجهزون لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل.
وقال: "خلال يوم السبت - أحبط الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي قنبلة موقوتة قادمة، لكننا بالتأكيد نفترض أنه ستكون هناك محاولات عديدة أخرى ونحن نعمل حاليا على منعها أيضا".
وأضاف بينيت: "الهدف هو إيقاف المخربين أينما كانوا - ويفضل أن يكون ذلك في مراحل التخطيط، إن لم يكن في مراحل التنفيذ أو في الميدان، لذلك نحن حريصون بالتوازي مع الإجراءات التي بدأناها على الأرض، أن يكون هناك المزيد من القوات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد لوقف هذه الموجة في البداية".
وفجر اليوم السبت، قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات.
وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.
ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
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