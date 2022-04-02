https://arabic.sputniknews.com/20220402/غانتس-يهاتف-نظيره-الإماراتي-ويبحث-معه-تعزيز-العلاقات-الثنائية-1060784517.html
غانتس يهاتف نظيره الإماراتي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية
غانتس يهاتف نظيره الإماراتي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية
تلقى وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم السبت. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T20:46+0000
2022-04-02T20:46+0000
2022-04-02T20:46+0000
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ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله أنه اتصل هاتفيا مع نظيره الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع.وتمنى غانتس للبواردي وللشعب الإماراتي رمضانا كريما بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، هذه الليلة.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي على التزام بلاده بترسيخ وتوسيع رقعة العلاقات الحديثة بين الجانبين، خاصة من الناحية الدفاعية.وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, العالم العربي
غانتس يهاتف نظيره الإماراتي ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية
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تلقى وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم السبت.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله أنه اتصل هاتفيا مع نظيره الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع.
وتمنى غانتس للبواردي وللشعب الإماراتي
رمضانا كريما بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، هذه الليلة.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي على التزام بلاده بترسيخ وتوسيع رقعة العلاقات الحديثة بين الجانبين، خاصة من الناحية الدفاعية.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل
، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.