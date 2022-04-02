https://arabic.sputniknews.com/20220402/فوتونات-الضغط-الساحق-ووعي-الغربان-وغابات-الفيزياء-الحديثة-1060776011.html
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
وفق دراسة حديثة، يصبح الغاز المكون من جزيئات الضوء أو الفوتونات أسهل قابلية للضغط كلما زاد سحقه. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T14:24+0000
2022-04-02T14:24+0000
2022-04-02T14:24+0000
راديو
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
وبالتالي يمكن أن تكون هذه الخاصية الغريبة مفيدة في صنع أجهزة استشعار عالية الحساسية. وجدت دراسة وتحليلات لبيانات الأدمغة أنه يبدو أن فصائل الغربان لديها عدد كبير بشكل غير عادي من الخلايا العصبية الداخلية، وهي خلايا دماغية تشارك في معالجة المعلومات.نص الحلقة:• وجدت دراسة وتحليلات لبيانات الأدمغة أنه يبدو أن فصائل الغربان لديها عدد كبير بشكل غير عادي من الخلايا العصبية الداخلية، وهي خلايا دماغية تشارك في معالجة المعلومات.وبتحليل بيانات حديثة وجد علماء أنه يمكن للغربان التعرف على نفسها في المرايا، واستخدام الأدوات والتخطيط للمستقبل، ما يعني وعيا أكبر مقارنة بغيرها.ووفق دراسة حديثة، يصبح الغاز المكون من جزيئات الضوء أسهل قابلية للضغط كلما زاد سحقه. وبالتالي يمكن أن تكون هذه الخاصية الغريبة مفيدة في صنع أجهزة استشعار عالية الحساسية.يمكن متابعة المزيد عن طريق مرايا العلومالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
تابعنا عبر
وفق دراسة حديثة، يصبح الغاز المكون من جزيئات الضوء أو الفوتونات أسهل قابلية للضغط كلما زاد سحقه.
وبالتالي يمكن أن تكون هذه الخاصية الغريبة مفيدة في صنع أجهزة استشعار عالية الحساسية. وجدت دراسة وتحليلات لبيانات الأدمغة أنه يبدو أن فصائل الغربان لديها عدد كبير بشكل غير عادي من الخلايا العصبية الداخلية، وهي خلايا دماغية تشارك في معالجة المعلومات.
• لفهم الألغاز مثل ميكانيكا الكم ومرور الوقت - يحاول المنظّرون إعادة صياغة الفيزياء وكأنها فيزياء حديثة؛ لتشمل الخبرة الذاتية كمكوّن مادي للعالم، واستكشاف مكان جديد للوعي في فهمنا للكون.
• وجدت دراسة وتحليلات لبيانات الأدمغة أنه يبدو أن فصائل الغربان لديها عدد كبير بشكل غير عادي من الخلايا العصبية الداخلية
، وهي خلايا دماغية تشارك في معالجة المعلومات.
وبتحليل بيانات حديثة وجد علماء أنه يمكن للغربان التعرف على نفسها في المرايا، واستخدام الأدوات والتخطيط للمستقبل، ما يعني وعيا أكبر مقارنة بغيرها.
• يمكن حبس جسيمات الضوء التي تسمى الفوتونات داخل المرايا لتكوين غاز بخصائص غير عادية.
ووفق دراسة حديثة، يصبح الغاز المكون من جزيئات الضوء أسهل قابلية للضغط كلما زاد سحقه. وبالتالي يمكن أن تكون هذه الخاصية الغريبة مفيدة في صنع أجهزة استشعار عالية الحساسية
.
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومنهم جوزيف جون طومسون عالم الفيزياء النظرية والرياضيات ومكتشف الإلكترون، والملقب ب "أبو الإلكترون" كما يوصف بالمعلم الملهم لحصوله على جائزة نوبل وحصول كثير من طلابه على الجائزة المرموقة في الفيزياء والكيمياء.
يمكن متابعة المزيد عن طريق مرايا العلوم
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد