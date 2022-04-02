https://arabic.sputniknews.com/20220402/مدرب-منتخب-إيران-يعلق-على-مواجهة-أمريكا-في-المونديال-1060773769.html
مدرب منتخب إيران يعلق على مواجهة أمريكا في المونديال
مدرب منتخب إيران يعلق على مواجهة أمريكا في المونديال
علق دراجان سكوسيتش، المدير الفني الكراوتي للمنتخب الإيراني، على المواجهة المرتقبة مع المنتخب الأمريكي في بطولة كأس العالم 2022. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T13:41+0000
2022-04-02T13:41+0000
2022-04-02T13:41+0000
رياضة
منتخب إيران
بطولة كأس العالم 2022
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وحسب "فرانس24" قلل سكوسيتش من أهمية الجوانب السياسية عندما يلتقي منتخب أمريكا في دور المجموعات بكأس العالم.وقال سكوسيتش: "أنا لست سياسيا. فريقي وأنا سنركز على الشؤون الرياضية وكرة القدم، وسنستعد للقاء بأفضل طريقة ممكنة".وأضاف "أريد أن أرى مباراة جيدة ولا أريد أن أفكر في هذه القصة. أعتقد أن الكرة يجب أن تتحدث". وتابع "يجب علينا أن ننحي عاطفة السياسة جانبا". وأتم: "سعيد بالقرعة لأنها كان من الممكن أن تكون أسوأ، مثل التواجد في مجموعة مع ألمانيا وإسبانيا".يواجه المنتخب الأمريكي نظيره الإيراني في دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم إنجلترا وأحد فرق الملحق الأوروبي، بين ويلز والفائز من مباراة أوكرانيا واسكتلندا.وكان آخر لقاء بين منتخبي أمريكا وإيران في نهائيات بطولة كأس العالم لسنة 1998، التي أقيمت في فرنسا، عندما فازت إيران 2-1 في مدينة ليون الفرنسية.ومن المقرر إقامة المونديال، في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/إيران-وأمريكا-تتواجهان-في-كأس-العالم-2022-بعد-غياب-24-عاما-1060749263.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منتخب إيران, بطولة كأس العالم 2022
مدرب منتخب إيران يعلق على مواجهة أمريكا في المونديال
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علق دراجان سكوسيتش، المدير الفني الكراوتي للمنتخب الإيراني، على المواجهة المرتقبة مع المنتخب الأمريكي في بطولة كأس العالم 2022.
وحسب "فرانس24"
قلل سكوسيتش من أهمية الجوانب السياسية عندما يلتقي منتخب أمريكا في دور المجموعات بكأس العالم.
وقال سكوسيتش: "أنا لست سياسيا. فريقي وأنا سنركز على الشؤون الرياضية وكرة القدم، وسنستعد للقاء بأفضل طريقة ممكنة".
وأضاف "أريد أن أرى مباراة جيدة ولا أريد أن أفكر في هذه القصة. أعتقد أن الكرة يجب أن تتحدث".
وتابع "يجب علينا أن ننحي عاطفة السياسة جانبا".
وأتم: "سعيد بالقرعة لأنها كان من الممكن أن تكون أسوأ، مثل التواجد في مجموعة مع ألمانيا وإسبانيا".
يواجه المنتخب الأمريكي نظيره الإيراني في دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم إنجلترا وأحد فرق الملحق الأوروبي، بين ويلز والفائز من مباراة أوكرانيا واسكتلندا.
وكان آخر لقاء بين منتخبي أمريكا وإيران
في نهائيات بطولة كأس العالم لسنة 1998، التي أقيمت في فرنسا، عندما فازت إيران 2-1 في مدينة ليون الفرنسية.
ومن المقرر إقامة المونديال، في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.