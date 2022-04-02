https://arabic.sputniknews.com/20220402/موسكو-ظروف-احتجاز-الأسرى-من-الجيش-الأوكراني-تتوافق-مع-المعايير-الدولية-1060765496.html

موسكو: ظروف احتجاز الأسرى من الجيش الأوكراني تتوافق مع المعايير الدولية

موسكو: ظروف احتجاز الأسرى من الجيش الأوكراني تتوافق مع المعايير الدولية

أكدت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، إن ظروف احتجاز روسيا للجنود الأوكرانيين، الذين ألقوا أسلحتهم طواعية تتماشى مع معايير القانون الدولي. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T10:25+0000

2022-04-02T10:25+0000

2022-04-02T10:25+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

عمليات عسكرية

روسيا

عملية احتجاز

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059261323_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_af4e29cade926c72ce705c7fc19d61ee.jpg

وقالت موسكاكوفا خلال زيارة عمل إلى جمهورية القرم: "إن ظروف احتجاز السجناء من قبل بلادنا تتفق بدقة مع قواعد القانون الدولي".هذا وأكدت عضو المجلس الفيدرالي الروسي (المجلس الأعلى في البرلمان) عن جمهورية القرم، أولغا كوفيتيدي، أن مجلس الأمن الدولي ملزم، في أقرب وقت ممكن، بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب، ولا سيما لتقصي حقائق التعذيب تجاه العسكريين الروس والسكان المدنيين في أوكرانيا.وبحسب كوفيتيدي، فإن رئيسة بعثة المراقبة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، أعلنت أن الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق كامل، على خلفية المقطع المصور، الذي يظهر إطلاق القوات الأوكرانية النار على أقدام العسكريين الروس الأسرى.وترى البرلمانية الروسية، أن الولايات المتحدة وحلفائها، على الأرجح، سيحاولون إحباط عملية التصويت على هذه الوثيقة؛ لأنه سيتضح حتما، أنها وأتباعها مشاركون مع النظام الحاكم في أوكرانيا في الأعمال الإجرامية، وقاموا بتمويل الحرب، ولهم علاقة بنشر الفكر النازي في أوكرانيا.وتتواصل، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها، بنزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛ دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220330/برلمانية-مجلس-الأمن-ملزم-بتشكيل-لجنة-للتحقيق-في-ممارسات-تعذيب-الأسرى-الروس-في-أوكرانيا-1060653596.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

عمليات عسكرية, روسيا, عملية احتجاز