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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220402/موسكو-ظروف-احتجاز-الأسرى-من-الجيش-الأوكراني-تتوافق-مع-المعايير-الدولية-1060765496.html
موسكو: ظروف احتجاز الأسرى من الجيش الأوكراني تتوافق مع المعايير الدولية
موسكو: ظروف احتجاز الأسرى من الجيش الأوكراني تتوافق مع المعايير الدولية
أكدت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، إن ظروف احتجاز روسيا للجنود الأوكرانيين، الذين ألقوا أسلحتهم طواعية تتماشى مع معايير القانون الدولي. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:25+0000
2022-04-02T10:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
روسيا
عملية احتجاز
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وقالت موسكاكوفا خلال زيارة عمل إلى جمهورية القرم: "إن ظروف احتجاز السجناء من قبل بلادنا تتفق بدقة مع قواعد القانون الدولي".هذا وأكدت عضو المجلس الفيدرالي الروسي (المجلس الأعلى في البرلمان) عن جمهورية القرم، أولغا كوفيتيدي، أن مجلس الأمن الدولي ملزم، في أقرب وقت ممكن، بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب، ولا سيما لتقصي حقائق التعذيب تجاه العسكريين الروس والسكان المدنيين في أوكرانيا.وبحسب كوفيتيدي، فإن رئيسة بعثة المراقبة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، أعلنت أن الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق كامل، على خلفية المقطع المصور، الذي يظهر إطلاق القوات الأوكرانية النار على أقدام العسكريين الروس الأسرى.وترى البرلمانية الروسية، أن الولايات المتحدة وحلفائها، على الأرجح، سيحاولون إحباط عملية التصويت على هذه الوثيقة؛ لأنه سيتضح حتما، أنها وأتباعها مشاركون مع النظام الحاكم في أوكرانيا في الأعمال الإجرامية، وقاموا بتمويل الحرب، ولهم علاقة بنشر الفكر النازي في أوكرانيا.وتتواصل، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها، بنزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛ دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/برلمانية-مجلس-الأمن-ملزم-بتشكيل-لجنة-للتحقيق-في-ممارسات-تعذيب-الأسرى-الروس-في-أوكرانيا-1060653596.html
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عمليات عسكرية, روسيا, عملية احتجاز

موسكو: ظروف احتجاز الأسرى من الجيش الأوكراني تتوافق مع المعايير الدولية

10:25 GMT 02.04.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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أكدت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، إن ظروف احتجاز روسيا للجنود الأوكرانيين، الذين ألقوا أسلحتهم طواعية تتماشى مع معايير القانون الدولي.
وقالت موسكاكوفا خلال زيارة عمل إلى جمهورية القرم: "إن ظروف احتجاز السجناء من قبل بلادنا تتفق بدقة مع قواعد القانون الدولي".
هذا وأكدت عضو المجلس الفيدرالي الروسي (المجلس الأعلى في البرلمان) عن جمهورية القرم، أولغا كوفيتيدي، أن مجلس الأمن الدولي ملزم، في أقرب وقت ممكن، بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب، ولا سيما لتقصي حقائق التعذيب تجاه العسكريين الروس والسكان المدنيين في أوكرانيا.
وقالت كوفيتيدي، لوكالة "سبوتنيك"، "يتعين على مجلس الأمن الدولي، بناءً على قرارته، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في جرائم الحرب، ولا سيما تقصي حقائق تعذيب العسكريين الروس والسكان المدنيين في أوكرانيا، التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية؛ وتقييم ذلك".
وبحسب كوفيتيدي، فإن رئيسة بعثة المراقبة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، أعلنت أن الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق كامل، على خلفية المقطع المصور، الذي يظهر إطلاق القوات الأوكرانية النار على أقدام العسكريين الروس الأسرى.
وترى البرلمانية الروسية، أن الولايات المتحدة وحلفائها، على الأرجح، سيحاولون إحباط عملية التصويت على هذه الوثيقة؛ لأنه سيتضح حتما، أنها وأتباعها مشاركون مع النظام الحاكم في أوكرانيا في الأعمال الإجرامية، وقاموا بتمويل الحرب، ولهم علاقة بنشر الفكر النازي في أوكرانيا.
كما ترى أنه ينبغي، ولو بشكل غير مباشر على الأقل، تحميلهم مسؤولية الجرائم المرتكبة.
وتتواصل، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها، بنزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية في هذه الدولة.
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
برلمانية: مجلس الأمن ملزم بتشكيل لجنة للتحقيق في ممارسات تعذيب الأسرى الروس في أوكرانيا
30 مارس, 12:50 GMT
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛ دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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