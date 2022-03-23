https://arabic.sputniknews.com/20220323/مؤسس-ويكيليكس-يتزوج-من-حب-حياته-داخل-السجن-1060352757.html

مؤسس ويكيليكس يتزوج من "حب حياته" داخل السجن

مؤسس ويكيليكس يتزوج من "حب حياته" داخل السجن

من المقرر أن يتزوج جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" شريكة حياته لفترة طويلة، وذلك داخل سجن شديد الحراسة في جنوب شرق لندن اليوم الأربعاء. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T13:52+0000

2022-03-23T13:52+0000

2022-03-23T13:52+0000

اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج

العالم

العالم العربي

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تجري مراسم الزواج بين الأسترالي البالغ من العمر 50 عاما وستيلا موريس في حفل صغير يحضره أربعة ضيوف وشاهدين رسميين واثنين من الحراس، حسبما نقلت وكالة "رويترز".تسعى السلطات الأمريكية لاستلام أسانج من السلطات البريطانية لمحاكمته في 18 تهمة تتعلق بتسريت "ويكيليكس" كما هائلا من السجلات العسكرية الأمريكية السرية والبرقيات الدبلوماسية منذ أكثر من عقد.أسانج الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، موجود في سجن بيلمارش منذ عام 2019، وقبل ذلك كان محتجزا في سفارة الإكوادور في لندن لمدة سبع سنوات.أثناء إقامته في السفارة، أنجب طفلين من موريس، وهي محامية تصغره بأكثر من عشر سنوات، التقت به في عام 2011 عندما بدأت العمل في فريقه القانوني. بدأت علاقتهما في عام 2015.يقام الحفل خلال ساعات الزيارة في السجن، حيث قضى بعض المجرمين الأكثر شهرة في بريطانيا عقوبات. رفض السجن السماح للصحفيين أو المصورين بالتواجد كشهود لأسباب أمنية.كتبت موريس في مقال بصحيفة "الغارديان": "أنا مقتنعة بأنهم يخشون أن يرى الناس جوليان كإنسان، ليس اسما، بل شخصا". وقالت إنها ستتزوج "حب حياتها" الذي وصفته بأنه "رائع وذكي ومضحك".

https://arabic.sputniknews.com/20220314/المحكمة-العليا-في-بريطانيا-تمنع-مؤسسويكيليكس-من-الطعن-أمامها-على-حكم-تسليمه-إلى-أمريكا-1059903841.html

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اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج, العالم, العالم العربي