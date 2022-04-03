https://arabic.sputniknews.com/20220403/الدفاع-التركية-تتخذ-الإجراءات-المناسبة-لمواجهة-خطر-الألغام-في-البحر-الأسود--1060791035.html

الدفاع التركية تتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة خطر الألغام في البحر الأسود

الدفاع التركية تتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة خطر الألغام في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد مخاطر تواجد الألغام البحرية في البحر الأسود. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T08:44+0000

2022-04-03T08:44+0000

2022-04-03T08:48+0000

العالم

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وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا قالت فيه: "إن القيادة البحرية التركية والأساطيل التركية العسكرية تتخذ كل الاحتياطات ضد تهديد الألغام الذي قد ينشأ في البحر الأسود، وذلك من خلال الوسائل والإمكانيات المتاحة لدينا وفي حال كشفها يتم تدمير الألغام بعناية كبيرة".هذا وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف لغم قبالة ساحل إغنادا (الساحل الغربي للبحر الأسود) بالقرب من الحدود مع بلغاريا.وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن سابقا أن الجيش الأوكراني، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، قام بتركيب نحو 420 لغماً على موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني. ولم يستبعد الأمن الفيدرالي الروسي احتمال انجراف الألغام التي خرجت عن القضبان إلى مضيق البوسفور وأبعد إلى بحار حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بسبب التيار.وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بعد اكتشاف الألغام في البحر الأسود، أنه "لا توجد مشاكل في الشحن حتى اللحظة، وتواصل أنقرة اتخاذ الإجراءات اللازمة".

https://arabic.sputniknews.com/20220403/روسيا-تمنع-أوكرانيا-من-إعادة-إمدادها-عن-طريق-البحر-الأسود-1060789467.html

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