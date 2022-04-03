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https://arabic.sputniknews.com/20220403/الدفاع-التركية-تتخذ-الإجراءات-المناسبة-لمواجهة-خطر-الألغام-في-البحر-الأسود--1060791035.html
الدفاع التركية تتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة خطر الألغام في البحر الأسود
الدفاع التركية تتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة خطر الألغام في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد مخاطر تواجد الألغام البحرية في البحر الأسود. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T08:44+0000
2022-04-03T08:48+0000
العالم
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وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا قالت فيه: "إن القيادة البحرية التركية والأساطيل التركية العسكرية تتخذ كل الاحتياطات ضد تهديد الألغام الذي قد ينشأ في البحر الأسود، وذلك من خلال الوسائل والإمكانيات المتاحة لدينا وفي حال كشفها يتم تدمير الألغام بعناية كبيرة".هذا وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف لغم قبالة ساحل إغنادا (الساحل الغربي للبحر الأسود) بالقرب من الحدود مع بلغاريا.وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن سابقا أن الجيش الأوكراني، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، قام بتركيب نحو 420 لغماً على موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني. ولم يستبعد الأمن الفيدرالي الروسي احتمال انجراف الألغام التي خرجت عن القضبان إلى مضيق البوسفور وأبعد إلى بحار حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بسبب التيار.وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بعد اكتشاف الألغام في البحر الأسود، أنه "لا توجد مشاكل في الشحن حتى اللحظة، وتواصل أنقرة اتخاذ الإجراءات اللازمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220403/روسيا-تمنع-أوكرانيا-من-إعادة-إمدادها-عن-طريق-البحر-الأسود-1060789467.html
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الدفاع التركية تتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة خطر الألغام في البحر الأسود

08:44 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 08:48 GMT 03.04.2022)
© REUTERS / ALEXEY PAVLISHAKسفينة البحرية الروسية في البحر الأسود، سيفاستوبل، شبه جزيرة القرم الروسية، 16 فبراير 2022
سفينة البحرية الروسية في البحر الأسود، سيفاستوبل، شبه جزيرة القرم الروسية، 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / ALEXEY PAVLISHAK
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد مخاطر تواجد الألغام البحرية في البحر الأسود.
وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا قالت فيه: "إن القيادة البحرية التركية والأساطيل التركية العسكرية تتخذ كل الاحتياطات ضد تهديد الألغام الذي قد ينشأ في البحر الأسود، وذلك من خلال الوسائل والإمكانيات المتاحة لدينا وفي حال كشفها يتم تدمير الألغام بعناية كبيرة".
القارب الصاروخي إيفانوفيتس التابع لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
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07:58 GMT
هذا وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف لغم قبالة ساحل إغنادا (الساحل الغربي للبحر الأسود) بالقرب من الحدود مع بلغاريا.
وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن سابقا أن الجيش الأوكراني، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، قام بتركيب نحو 420 لغماً على موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني. ولم يستبعد الأمن الفيدرالي الروسي احتمال انجراف الألغام التي خرجت عن القضبان إلى مضيق البوسفور وأبعد إلى بحار حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بسبب التيار.
وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بعد اكتشاف الألغام في البحر الأسود، أنه "لا توجد مشاكل في الشحن حتى اللحظة، وتواصل أنقرة اتخاذ الإجراءات اللازمة".
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:52 GMT
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