https://arabic.sputniknews.com/20220403/غازبروم-تضخ-الغاز-الطبيعي-إلى-أوروبا-من-خلال-أوكرانيا-وتوفر-1084-مليون-متر-مكعب-1060788467.html
"غازبروم" تضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا من خلال أوكرانيا وتوفر 108.4 مليون متر مكعب
"غازبروم" تضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا من خلال أوكرانيا وتوفر 108.4 مليون متر مكعب
قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" إنها تلبي طلبات الإمداد بالغاز الطبيعي من المشترين الأوروبيين، وأنها توفر أكثر من 108 ملايين متر مكعب عبر أوكرانيا،... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T07:15+0000
2022-04-03T07:15+0000
2022-04-03T07:19+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان أن "غازبروم" تزود الغاز الروسي للعبور عبر أوكرانيا كالمعتاد بناء على طلبات المستهلكين الأوروبيين، أي 108.4 مليون متر مكعب تم تسليمها في الثالث من نيسان/ أبريل الجاري". ويحدد عقد "غازبروم" مع أوكرانيا الكمية اليومية من الغاز التي تعبر جارتها بنحو 109.6 مليون متر مكعب يوميا، أو 40 مليارا حتى نهاية عام 2022.
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أخبار أوكرانيا, روسيا
"غازبروم" تضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا من خلال أوكرانيا وتوفر 108.4 مليون متر مكعب
07:15 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 07:19 GMT 03.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" إنها تلبي طلبات الإمداد بالغاز الطبيعي من المشترين الأوروبيين، وأنها توفر أكثر من 108 ملايين متر مكعب عبر أوكرانيا، اليوم الأحد.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان أن "غازبروم" تزود الغاز الروسي للعبور عبر أوكرانيا كالمعتاد بناء على طلبات المستهلكين الأوروبيين، أي 108.4 مليون متر مكعب تم تسليمها في الثالث من نيسان/ أبريل الجاري".
ويحدد عقد "غازبروم" مع أوكرانيا الكمية اليومية من الغاز التي تعبر جارتها بنحو 109.6 مليون متر مكعب يوميا، أو 40 مليارا حتى نهاية عام 2022.