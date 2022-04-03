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https://arabic.sputniknews.com/20220403/ياسر-جلال-يثير-تفاعلا-واسعا-بعد-ظهوره-في-شخصية-السيسي-فيديو-1060790802.html
ياسر جلال يثير تفاعلا واسعا بعد ظهوره في شخصية السيسي... فيديو
ياسر جلال يثير تفاعلا واسعا بعد ظهوره في شخصية السيسي... فيديو
تصدر الممثل المصري، ياسر جلال، محرك البحث "غوغل"، عقب عرض الحلقة الأولى من الجزء ‏الثالث من مسلسل "الاختيار"، أمس السبت، والتي يظهر فيها مجسدا شخصية الرئيس... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T08:46+0000
2022-04-03T08:46+0000
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وتناولت الحلقة الأولى من المسلسل، الذي بدأ عرضه مع أول أيام شهر رمضان، كواليس ترشيح جماعة الإخوان المسلمين في عام 2012 للسيسي لمنصب وزير الدفاع المصري، خلفا للمشير حسين طنطاوي.كما تظهر الفنانة منى عبد الغني في الحلقة مجسدة دور انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري.وكشفت الحلقة الأولى من "الاختيار 3" عن تجسيد خالد الصاوي لخيرت الشاطر، وصبري فواز للرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، وعبد العزيز مخيون لشخصية مرشد الإخوان، محمد بديع، والفنان أحمد بدير لشخصية المشير حسين طنطاوي.كما يظهر في الحلقة أبطال المسلسل الثلاثة الرئيسيين، وهم أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز، والذين يجسدون في أحداثه رجال يتبعون جهاز المخابرات المصرية وأمن الدولة.وكان الإعلان الترويجي لمسلسل "الاختيار 3"، الذي يحمل عنوانا فرعيا هو "القرار"، أشار إلى أنه يكشف حقائق تُعرض لأول مرة، بشأن تفاصيل "أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر".ويرصد المسلسل في أحداثه الفترة التي عاشها الشعب المصري منذ اندلاع ثورة 30 يونيو/ حزيران عام 2013، والمنددة بحكم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من جانب الدولة المصرية، ونهاية بيوم 3 يوليو/ تموز، وإصدار وزير الدفاع وقتها، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بيانه الصادر عن القوات المسلحة، والذي نص على تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
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رمضان, مجتمع, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات

ياسر جلال يثير تفاعلا واسعا بعد ظهوره في شخصية السيسي... فيديو

08:46 GMT 03.04.2022
© AP Photo / Vasily Fedosenkoالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AP Photo / Vasily Fedosenko
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تصدر الممثل المصري، ياسر جلال، محرك البحث "غوغل"، عقب عرض الحلقة الأولى من الجزء ‏الثالث من مسلسل "الاختيار"، أمس السبت، والتي يظهر فيها مجسدا شخصية الرئيس المصري، عبد ‏الفتاح السيسي.‏
وتناولت الحلقة الأولى من المسلسل، الذي بدأ عرضه مع أول أيام شهر رمضان، كواليس ترشيح جماعة الإخوان المسلمين في عام 2012 للسيسي لمنصب وزير الدفاع المصري، خلفا للمشير حسين طنطاوي.
كما تظهر الفنانة منى عبد الغني في الحلقة مجسدة دور انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري.
وكشفت الحلقة الأولى من "الاختيار 3" عن تجسيد خالد الصاوي لخيرت الشاطر، وصبري فواز للرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، وعبد العزيز مخيون لشخصية مرشد الإخوان، محمد بديع، والفنان أحمد بدير لشخصية المشير حسين طنطاوي.
كما يظهر في الحلقة أبطال المسلسل الثلاثة الرئيسيين، وهم أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز، والذين يجسدون في أحداثه رجال يتبعون جهاز المخابرات المصرية وأمن الدولة.
وكان الإعلان الترويجي لمسلسل "الاختيار 3"، الذي يحمل عنوانا فرعيا هو "القرار"، أشار إلى أنه يكشف حقائق تُعرض لأول مرة، بشأن تفاصيل "أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر".
ويرصد المسلسل في أحداثه الفترة التي عاشها الشعب المصري منذ اندلاع ثورة 30 يونيو/ حزيران عام 2013، والمنددة بحكم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من جانب الدولة المصرية، ونهاية بيوم 3 يوليو/ تموز، وإصدار وزير الدفاع وقتها، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بيانه الصادر عن القوات المسلحة، والذي نص على تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
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