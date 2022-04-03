ياسر جلال يثير تفاعلا واسعا بعد ظهوره في شخصية السيسي... فيديو
© AP Photo / Vasily Fedosenkoالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AP Photo / Vasily Fedosenko
تصدر الممثل المصري، ياسر جلال، محرك البحث "غوغل"، عقب عرض الحلقة الأولى من الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، أمس السبت، والتي يظهر فيها مجسدا شخصية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وتناولت الحلقة الأولى من المسلسل، الذي بدأ عرضه مع أول أيام شهر رمضان، كواليس ترشيح جماعة الإخوان المسلمين في عام 2012 للسيسي لمنصب وزير الدفاع المصري، خلفا للمشير حسين طنطاوي.
كما تظهر الفنانة منى عبد الغني في الحلقة مجسدة دور انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري.
القرار👌— ON (@ONTVEgy) April 2, 2022
الفنان ياسر جلال يجسد دور الرئيس عبدالفتاح #السيسي في مسلسل #الاختيار3#الاختيار3#خلي_رمضانك_ON#MonthofGood#رمضان_الخير pic.twitter.com/FNIvby0SMA
الفنان المبدع #ياسر_جلال— bahab elcima (@bahab_elcima) April 2, 2022
يتصدر التريندات والمواقع المصرية والعربية
بعد ظهوره بشخصية الرئيس #عبد_الفتاح_السيسي
في مسلسل #الاختيار٣ ✌🏻✌🏻
بجد شابو أختيار موفق
عامل الشخصية 10 علي 10
بيعرض يومياً علي قناة on
الساعة 9.30 مساء
🎬 #bahab_elcima 🎥 pic.twitter.com/uZs0ncADLp
وكشفت الحلقة الأولى من "الاختيار 3" عن تجسيد خالد الصاوي لخيرت الشاطر، وصبري فواز للرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، وعبد العزيز مخيون لشخصية مرشد الإخوان، محمد بديع، والفنان أحمد بدير لشخصية المشير حسين طنطاوي.
كما يظهر في الحلقة أبطال المسلسل الثلاثة الرئيسيين، وهم أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز، والذين يجسدون في أحداثه رجال يتبعون جهاز المخابرات المصرية وأمن الدولة.
وكان الإعلان الترويجي لمسلسل "الاختيار 3"، الذي يحمل عنوانا فرعيا هو "القرار"، أشار إلى أنه يكشف حقائق تُعرض لأول مرة، بشأن تفاصيل "أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر".
ويرصد المسلسل في أحداثه الفترة التي عاشها الشعب المصري منذ اندلاع ثورة 30 يونيو/ حزيران عام 2013، والمنددة بحكم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من جانب الدولة المصرية، ونهاية بيوم 3 يوليو/ تموز، وإصدار وزير الدفاع وقتها، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بيانه الصادر عن القوات المسلحة، والذي نص على تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.