https://arabic.sputniknews.com/20220404/اليابان-تعتزم-التشاور-مع-حلفائها-والرد-بشكل-مناسب-بشأن-أي-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1060816252.html
اليابان تعتزم التشاور مع حلفائها والرد "بشكل مناسب" بشأن أي عقوبات جديدة على روسيا
اليابان تعتزم التشاور مع حلفائها والرد "بشكل مناسب" بشأن أي عقوبات جديدة على روسيا
صرح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، بأن بلاده ستتشاور مع حلفائها وترد "بشكل مناسب" بشأن مسألة فرض عقوبات إضافية على روسيا. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T01:19+0000
2022-04-04T01:19+0000
2022-04-04T01:19+0000
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وذكرت رويترز أن ألمانيا أعلنت، أمس الأحد، أن الغرب سيوافق على فرض مزيد من العقوبات بعد مزاعم أوكرانيا بأن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب بقتل مدنيين في بلدة بوتشا، وهو الأمر الذي تنفيه روسيا جملة وتفصيلا.وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأحد، أن الغرض من جريمة المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا هو إفساد مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرض من جريمة المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا هو إفشال محادثات السلام.وقالت زاخاروفا في قناتها على تيلغرام: "في 4 أبريل 2022 ، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن استفزازات الجيش الأوكراني والمتطرفين في مدينة بوتشا. معنى الجريمة التالية لـ" نظام كييف "هو تعطيل مفاوضات السلام وتصعيد العنف".وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الاثنين المقبل، لمناقشة "الانتهاكات الأوكرانية الصارخة" في بوتشا في أوكرانيا.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب كييف.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
اليابان تعتزم التشاور مع حلفائها والرد "بشكل مناسب" بشأن أي عقوبات جديدة على روسيا
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صرح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، بأن بلاده ستتشاور مع حلفائها وترد "بشكل مناسب" بشأن مسألة فرض عقوبات إضافية على روسيا.
وذكرت رويترز أن ألمانيا أعلنت، أمس الأحد، أن الغرب سيوافق على فرض مزيد من العقوبات بعد مزاعم أوكرانيا بأن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب بقتل مدنيين في بلدة بوتشا، وهو الأمر الذي تنفيه روسيا جملة وتفصيلا.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأحد، أن الغرض من جريمة المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا هو إفساد مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
، إن الغرض من جريمة المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا هو إفشال محادثات السلام.
وقالت زاخاروفا في قناتها على تيلغرام: "في 4 أبريل 2022 ، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن استفزازات الجيش الأوكراني والمتطرفين في مدينة بوتشا. معنى الجريمة التالية لـ" نظام كييف "هو تعطيل مفاوضات السلام وتصعيد العنف".
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الاثنين المقبل، لمناقشة "الانتهاكات الأوكرانية الصارخة" في بوتشا في أوكرانيا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع الاتهامات
التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب كييف.