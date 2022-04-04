https://arabic.sputniknews.com/20220404/بيسكوف-لا-يعلق-على-سؤال-حول-احتمالات-استئناف-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1060825176.html
بيسكوف لا يعلق على سؤال حول احتمالات استئناف المفاوضات مع أوكرانيا
بيسكوف لا يعلق على سؤال حول احتمالات استئناف المفاوضات مع أوكرانيا
لم يعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على سؤال حول احتمال استئناف المفاوضات مع وأوكرانيا، على خلفية مزاعم كييف حول مقتل... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T09:59+0000
2022-04-04T09:59+0000
2022-04-04T09:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
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وقال بيسكوف "نحن لا نعلق على هذا حتى الآن. ليس لدي معلومات حتى الآن عن الجدول الزمني لمواصلة المفاوضات، ولا أعلم عن هذا".وكان من المتوقع في وقت سابق أن تستأنف المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا فياليوم الإثنين 4 أبريل.أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين،أن بريطانيا رفضت عقد اجتماع خاص في مجلس الأمن لبحث الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع، أمس الأحد، الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب كييف.وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الدفاع-الروسية-جميع-الوحدات-المسلحة-غادرت-بوتشا-بالكامل-في-30-مارس--1060809275.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف
بيسكوف لا يعلق على سؤال حول احتمالات استئناف المفاوضات مع أوكرانيا
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لم يعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على سؤال حول احتمال استئناف المفاوضات مع وأوكرانيا، على خلفية مزاعم كييف حول مقتل مدنيين في بلدة بوتشا.
وقال بيسكوف "نحن لا نعلق على هذا حتى الآن. ليس لدي معلومات حتى الآن عن الجدول الزمني لمواصلة المفاوضات، ولا أعلم عن هذا".
وكان من المتوقع في وقت سابق أن تستأنف المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا فياليوم الإثنين 4 أبريل.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع، أمس الأحد، الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية
بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب كييف.
وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.