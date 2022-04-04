https://arabic.sputniknews.com/20220404/حكومة-جنوب-السودان-والمعارضة-تجددان-الالتزام-باتفاق-السلام-1060825299.html
حكومة جنوب السودان والمعارضة تجددان الالتزام باتفاق السلام
حكومة جنوب السودان والمعارضة تجددان الالتزام باتفاق السلام
وافق الرئيس السوداني سلفا كير ونائبه رياك مشار على استئناف المحادثات بشأن اندماج قواتهما المتناحرة تحت قيادة موحدة، بعد أسابيع من النزاع المتصاعد بين الجانبين. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T10:01+0000
2022-04-04T10:01+0000
2022-04-04T10:01+0000
أخبار جنوب السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101772/09/1017720935_0:47:1189:715_1920x0_80_0_0_f583641ae9b341900ebcd55a6781579c.jpg
ووقعت قوات كير ومشار اتفاق سلام في عام 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية. لكن التطبيق كان بطيئا، ووقعت اشتباكات متكررة بين القوات المتنافسة بسبب الخلافات حول كيفية اقتسام السلطة.وخلال الأسابيع الأخيرة تصاعد القتال بين الجانبين، بحسب وكالة "رويترز".وفي 23 مارس/ آذار، علقت الحركة الشعبية لتحرير السودان مشاركتها في الإشراف على آليات تطبيق الاتفاق وعزت ذلك إلى الهجمات التي تشنها القوات الحكومية.وخلال مراسم توقيع، مساء الأحد، حضره ممثل الحكومة السودانية، عبر كير ومشار عن التزامهما باتفاق السلام.وأكد الجانبان على الالتزام بوقف إطلاق النار السابق وتسريع التكامل بين قواتهما.قال مارتن جاما أبوتشا ممثل الحركة الشعبية بعد التوقيع: "يجب أن ننفذ ما نقوله. شعب جنوب السودان يتوقع ذلك منا".
https://arabic.sputniknews.com/20220402/هل-يستكمل-جنوب-السودان-اتفاق-السلام-رغم-الخلافات-حول-الترتيبات-الأمنية؟-1060779660.html
أخبار جنوب السودان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101772/09/1017720935_86:0:1101:761_1920x0_80_0_0_02a0ecd87b46a4855666a6658baafda1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جنوب السودان
حكومة جنوب السودان والمعارضة تجددان الالتزام باتفاق السلام
تابعنا عبر
وافق الرئيس السوداني سلفا كير ونائبه رياك مشار على استئناف المحادثات بشأن اندماج قواتهما المتناحرة تحت قيادة موحدة، بعد أسابيع من النزاع المتصاعد بين الجانبين.
ووقعت قوات كير ومشار اتفاق سلام في عام 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية
. لكن التطبيق كان بطيئا، ووقعت اشتباكات متكررة بين القوات المتنافسة بسبب الخلافات حول كيفية اقتسام السلطة.
وخلال الأسابيع الأخيرة تصاعد القتال بين الجانبين، بحسب وكالة "رويترز".
وفي 23 مارس/ آذار، علقت الحركة الشعبية لتحرير السودان مشاركتها في الإشراف على آليات تطبيق الاتفاق وعزت ذلك إلى الهجمات التي تشنها القوات الحكومية.
وخلال مراسم توقيع، مساء الأحد، حضره ممثل الحكومة السودانية، عبر كير ومشار عن التزامهما باتفاق السلام.
وأكد الجانبان على الالتزام بوقف إطلاق النار السابق وتسريع التكامل بين قواتهما.
قال مارتن جاما أبوتشا ممثل الحركة الشعبية بعد التوقيع: "يجب أن ننفذ ما نقوله. شعب جنوب السودان يتوقع ذلك منا".