عربي
لافروف: روسيا ترى تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي في مثل هذه الاستفزازات كما في بوتشا
https://arabic.sputniknews.com/20220404/حكومة-جنوب-السودان-والمعارضة-تجددان-الالتزام-باتفاق-السلام-1060825299.html
حكومة جنوب السودان والمعارضة تجددان الالتزام باتفاق السلام
حكومة جنوب السودان والمعارضة تجددان الالتزام باتفاق السلام
وافق الرئيس السوداني سلفا كير ونائبه رياك مشار على استئناف المحادثات بشأن اندماج قواتهما المتناحرة تحت قيادة موحدة، بعد أسابيع من النزاع المتصاعد بين الجانبين. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T10:01+0000
2022-04-04T10:01+0000
أخبار جنوب السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101772/09/1017720935_0:47:1189:715_1920x0_80_0_0_f583641ae9b341900ebcd55a6781579c.jpg
ووقعت قوات كير ومشار اتفاق سلام في عام 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية. لكن التطبيق كان بطيئا، ووقعت اشتباكات متكررة بين القوات المتنافسة بسبب الخلافات حول كيفية اقتسام السلطة.وخلال الأسابيع الأخيرة تصاعد القتال بين الجانبين، بحسب وكالة "رويترز".وفي 23 مارس/ آذار، علقت الحركة الشعبية لتحرير السودان مشاركتها في الإشراف على آليات تطبيق الاتفاق وعزت ذلك إلى الهجمات التي تشنها القوات الحكومية.وخلال مراسم توقيع، مساء الأحد، حضره ممثل الحكومة السودانية، عبر كير ومشار عن التزامهما باتفاق السلام.وأكد الجانبان على الالتزام بوقف إطلاق النار السابق وتسريع التكامل بين قواتهما.قال مارتن جاما أبوتشا ممثل الحركة الشعبية بعد التوقيع: "يجب أن ننفذ ما نقوله. شعب جنوب السودان يتوقع ذلك منا".
https://arabic.sputniknews.com/20220402/هل-يستكمل-جنوب-السودان-اتفاق-السلام-رغم-الخلافات-حول-الترتيبات-الأمنية؟-1060779660.html
أخبار جنوب السودان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101772/09/1017720935_86:0:1101:761_1920x0_80_0_0_02a0ecd87b46a4855666a6658baafda1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جنوب السودان

حكومة جنوب السودان والمعارضة تجددان الالتزام باتفاق السلام

10:01 GMT 04.04.2022
© AFP 2022 / ZACHARIAS ABUBEKER رئيس جنوب السودان سلفا كير
رئيس جنوب السودان سلفا كير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© AFP 2022 / ZACHARIAS ABUBEKER
تابعنا عبرTelegram
وافق الرئيس السوداني سلفا كير ونائبه رياك مشار على استئناف المحادثات بشأن اندماج قواتهما المتناحرة تحت قيادة موحدة، بعد أسابيع من النزاع المتصاعد بين الجانبين.
ووقعت قوات كير ومشار اتفاق سلام في عام 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية. لكن التطبيق كان بطيئا، ووقعت اشتباكات متكررة بين القوات المتنافسة بسبب الخلافات حول كيفية اقتسام السلطة.
رئيس جنوب السودان سلفا كير في اجتماع مع زعيم المتمردين في جنوب السودان ريك مشار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
هل يستكمل جنوب السودان اتفاق السلام رغم الخلافات حول "الترتيبات الأمنية"؟
2 أبريل, 15:55 GMT
وخلال الأسابيع الأخيرة تصاعد القتال بين الجانبين، بحسب وكالة "رويترز".
وفي 23 مارس/ آذار، علقت الحركة الشعبية لتحرير السودان مشاركتها في الإشراف على آليات تطبيق الاتفاق وعزت ذلك إلى الهجمات التي تشنها القوات الحكومية.
وخلال مراسم توقيع، مساء الأحد، حضره ممثل الحكومة السودانية، عبر كير ومشار عن التزامهما باتفاق السلام.
وأكد الجانبان على الالتزام بوقف إطلاق النار السابق وتسريع التكامل بين قواتهما.
قال مارتن جاما أبوتشا ممثل الحركة الشعبية بعد التوقيع: "يجب أن ننفذ ما نقوله. شعب جنوب السودان يتوقع ذلك منا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала