https://arabic.sputniknews.com/20220404/واتسآب-يضع-قيودا-على-تمرير-الرسائل-للدردشات-الجماعية-1060827224.html
"واتسآب" يضع قيودا على تمرير الرسائل للدردشات الجماعية
"واتسآب" يضع قيودا على تمرير الرسائل للدردشات الجماعية
كشفت تقارير أن تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" يختبر حاليا ميزة الحد من تمرير الرسائل للدردشات الجماعية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T11:08+0000
2022-04-04T11:08+0000
2022-04-04T11:08+0000
مجتمع
منوعات
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ويشمل أحدث إصدار من "واتسآب" التجريبي القدرة على إعادة توجيه الرسالة إلى جماعية واحدة فقط، بعد أن كان التطبيق لا يضع حدا لعدد الأشخاص الذين يستقبلون الرسائل المعاد توجيهها، وفقا موقع "وابيتاإنفو".ويأتي الإجراء الجديد كمحاولة من "واتسآب" للحد من كمية البريد العشوائي والمعلومات المضللة التي تنتشر عبر تطبيقات مثل "واتسآب".ونشر موقع "وابيتاإنفو" لقطات ثابتة لرسالة تحذير ستظهر على الشاشة لمستخدمي "واتسآب"، في حال حاولوا تمرير رسالة لأكثر من دردشة جماعية.يشار إلى أنه في عام 2018 قلل "واتسآب" عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتلقوا رسالة من أحد المستخدمين إلى 5 أفراد فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/واتسآب-يطرح-تحسينات-ثورية-على-الرسائل-الصوتية-خلال-الأسابيع-المقبلة-1060713516.html
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سبوتنيك عربي
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مجتمع, منوعات
"واتسآب" يضع قيودا على تمرير الرسائل للدردشات الجماعية
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كشفت تقارير أن تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" يختبر حاليا ميزة الحد من تمرير الرسائل للدردشات الجماعية.
ويشمل أحدث إصدار من "واتسآب" التجريبي القدرة على إعادة توجيه الرسالة إلى جماعية واحدة فقط، بعد أن كان التطبيق لا يضع حدا لعدد الأشخاص الذين يستقبلون الرسائل المعاد توجيهها، وفقا موقع "وابيتاإنفو"
.
ويأتي الإجراء الجديد كمحاولة من "واتسآب" للحد من كمية البريد العشوائي والمعلومات المضللة التي تنتشر عبر تطبيقات مثل "واتسآب".
ونشر موقع "وابيتاإنفو" لقطات ثابتة لرسالة تحذير ستظهر على الشاشة لمستخدمي "واتسآب"، في حال حاولوا تمرير رسالة لأكثر من دردشة جماعية.
يشار إلى أنه في عام 2018 قلل "واتسآب" عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتلقوا رسالة من أحد المستخدمين إلى 5 أفراد فقط.