https://arabic.sputniknews.com/20220405/إسرائيليون-يطالبون-بإقامة-حكومة-بينيت-على-خلفية-المواجهات-مع-الفلسطينيين-1060875119.html
إسرائيليون يطالبون بإقامة حكومة بينيت على خلفية المواجهات مع الفلسطينيين
إسرائيليون يطالبون بإقامة حكومة بينيت على خلفية المواجهات مع الفلسطينيين
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، باحتجاج العشرات من الإسرائيليين للمطالبة بإقالة حكومة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T17:38+0000
2022-04-05T17:38+0000
2022-04-05T17:38+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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وذكر الموقع الإلكتروني سيروغيم، مساء اليوم الثلاثاء، بأن العشرات من النشطاء اليمينيين الإسرائيليين قد تظاهروا أمام إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، خلال زيارتها لغور الأردن، وتشديدها على استمرار بناء المستوطنات دون هوادة.وطالب الناشطون الإسرائيليون الوزيرة شاكيد بالاستقالة من منصبها في ظل حالة الفوضى الأمنية التي تعصف بالبلاد، في الأسابيع الأخيرة، خاصة مع ضعف الحكومة الإسرائيلية التي تتولى فيها إيليت شاكيد منصب وزيرة الداخلية.وقال الناشطون للوزيرة الإسرائيلية: "في إمكانك إسقاط الحكومة.. كوني بطلة وأسقطي الحكومة".وفي سياق متصل، قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيليون يطالبون بإقامة حكومة بينيت على خلفية المواجهات مع الفلسطينيين
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، باحتجاج العشرات من الإسرائيليين للمطالبة بإقالة حكومة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت.
وذكر الموقع الإلكتروني سيروغيم، مساء اليوم الثلاثاء، بأن العشرات من النشطاء اليمينيين الإسرائيليين قد تظاهروا أمام إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، خلال زيارتها لغور الأردن، وتشديدها على استمرار بناء المستوطنات دون هوادة.
وطالب الناشطون الإسرائيليون الوزيرة شاكيد بالاستقالة من منصبها في ظل حالة الفوضى الأمنية
التي تعصف بالبلاد، في الأسابيع الأخيرة، خاصة مع ضعف الحكومة الإسرائيلية التي تتولى فيها إيليت شاكيد منصب وزيرة الداخلية.
وقال الناشطون للوزيرة الإسرائيلية: "في إمكانك إسقاط الحكومة.. كوني بطلة وأسقطي الحكومة".
وفي سياق متصل، قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين
قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.
وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.
ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.