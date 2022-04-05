https://arabic.sputniknews.com/20220405/إيلون-ماسك-يتصدر-قائمة-أغنى-رجال-العالم-للمرة-الأولى-في-تاريخه-1060865195.html
إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى رجال العالم للمرة الأولى في تاريخه
إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى رجال العالم للمرة الأولى في تاريخه
أصبح إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بحسب تصنيف "فوربس" لأغنى مليارديرات العالم للمرة الأولى على الإطلاق، إذ بلغت ثروته 219 مليار دولار في الحادي عشر من مارس،... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T15:18+0000
2022-04-05T15:18+0000
2022-04-05T15:19+0000
العالم
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وتفوق ماسك على جيف بيزوس الذي تراجع إلى المرتبة الثانية للمرة الأولى في أربع سنوات، وهو ما يعود إلى انخفاض بنسبة 3% في سهم أمازون وزيادة تبرعاته للأعمال الخيرية، مما محا 6 مليارات دولار من صافي ثروته.وجاء ثالثا برنارد أرنو الذي أضاف 8 مليارات دولار إلى ثروته خلال العام الماضي، تلاه بعد ذلك بيل جيتس ووارن بافت.وبلغ عدد مليارديرات العالم 2668 شخصًا، وفقًا لقائمة "فوربس" للمليارديرات لعام 2022، بانخفاض من العدد القياسي البالغ 2755 شخصًا في العام الماضي.وتقدر ثروة إجمالي مليارديرات هذا العام بـ12.7 تريليون دولار، بانخفاض من الرقم القياسي 13.1 تريليون دولار بقائمة 2021، وهو ما يعود لتأثير الوباء وتراجع أسواق الأسهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/إيلون-ماسك-يلمح-إلى-إطلاقه-منصة-تواصل-اجتماعي-جديدة-ومتابعيه-اشتر-تويتر-1060507494.html
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العالم
إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى رجال العالم للمرة الأولى في تاريخه
15:18 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 15:19 GMT 05.04.2022) تابعنا عبر
أصبح إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بحسب تصنيف "فوربس" لأغنى مليارديرات العالم للمرة الأولى على الإطلاق، إذ بلغت ثروته 219 مليار دولار في الحادي عشر من مارس، بعدما أضاف 68 مليار دولار إلى ثروته خلال العام الماضي بدعم من ارتفاع سهم "تسلا" بنسبة 33%.
وتفوق ماسك على جيف بيزوس الذي تراجع إلى المرتبة الثانية للمرة الأولى في أربع سنوات، وهو ما يعود إلى انخفاض بنسبة 3% في سهم أمازون وزيادة تبرعاته للأعمال الخيرية، مما محا 6 مليارات دولار من صافي ثروته.
وجاء ثالثا برنارد أرنو الذي أضاف 8 مليارات دولار إلى ثروته خلال العام الماضي، تلاه بعد ذلك بيل جيتس ووارن بافت.
وبلغ عدد مليارديرات العالم 2668 شخصًا، وفقًا لقائمة "فوربس" للمليارديرات لعام 2022، بانخفاض من العدد القياسي البالغ 2755 شخصًا في العام الماضي.
وتقدر ثروة إجمالي مليارديرات هذا العام بـ12.7 تريليون دولار، بانخفاض من الرقم القياسي 13.1 تريليون دولار بقائمة 2021، وهو ما يعود لتأثير الوباء وتراجع أسواق الأسهم.