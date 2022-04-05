https://arabic.sputniknews.com/20220405/الدولار-يسجل-أعلى-مستوى-في-عامين-بعد-تعليقات-متشددة-من-مسؤولي-الفيدرالي-1060880719.html

الدولار يسجل أعلى مستوى في عامين بعد تعليقات متشددة من مسؤولي الفيدرالي

الدولار يسجل أعلى مستوى في عامين بعد تعليقات متشددة من مسؤولي الفيدرالي

سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوياته منذ ما يقرب من عامين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعا بالتعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين دافعوا عن... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T20:49+0000

2022-04-05T20:49+0000

2022-04-05T20:49+0000

اقتصاد

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ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى 99.526 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو/ أيار 2020، بسحب وكالة "رويترز".وقالت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، اليوم الثلاثاء إنها تتوقع زيادات منهجية في أسعار الفائدة وتخفيضات سريعة في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي والتي تبلغ نحو 9 تريليونات دولار.كما أيدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، إستر جورج، وهي عضو له حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إجراء إعادة سريعة للميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقالت أيضًا إن رفع الفائدة بنسبة 0.50% سيكون أحد الخيارات المقترحة.في 28 مارس/ آذار، ارتفع الدولار إلى 125.105 مقابل الين، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب عام 2015، فيما عانى اليورو وسط مخاوف بشأن نتيجة الانتخابات الفرنسية، وانخفض بنسبة 0.6% إلى 1.0901 دولار.وافق بنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماع مارس/ آذار في إجراء أول من نوعه منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومن المحتمل رفعها 6 مرات أخرى هذا العام وسط الضغوط التضخمية المتصاعدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220405/الفيدرالي-الأمريكي-يتوقع-خفض-ميزانيته-العمومية-قريبا-وبشكل-سريع-1060874153.html

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اقتصاد